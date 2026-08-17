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FUTEBOL INTERNACIONAL Real Madrid muda tradição e fará apresentações de reforços sem torcida e imprensa no Bernabéu Clube prepara recepções privadas para seis contratações e José Mourinho, com presença de Florentino Pérez e familiares dos jogadores

O Real Madrid decidiu abandonar, ao menos neste início de temporada, as tradicionais apresentações de reforços diante da torcida no Santiago Bernabéu.



Os seis jogadores contratados pelo clube e o técnico José Mourinho serão recebidos em eventos privados, sem presença de torcedores ou da imprensa.

De acordo com o jornal espanhol Marca, a diretoria optou por cerimônias institucionais mais discretas.



Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, receberá pessoalmente cada um dos novos integrantes do elenco, que poderão estar acompanhados de familiares e pessoas próximas.

Os encontros acontecerão a portas fechadas e são descritos pelo clube como "simples e voltados para a família".



Também não estão previstas entrevistas coletivas dos reforços, algo tradicionalmente realizado durante as apresentações de novas contratações.

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid. Foto: Franck Fife / AFP

A decisão representa uma mudança em relação a um dos rituais mais conhecidos do Real Madrid.



Ao longo dos anos, grandes contratações foram apresentadas no gramado do Santiago Bernabéu, algumas diante de dezenas de milhares de torcedores.

Cristiano Ronaldo protagonizou o caso mais emblemático. Em 2009, cerca de 80 mil pessoas foram ao estádio para acompanhar a apresentação do português após sua contratação junto ao Manchester United.



Outros astros também tiveram eventos abertos ao público ao desembarcarem em Madri.





Cristiano Ronaldo atuando pelo Real Madrid Foto: Isabella Bonotto / UPDATE IMAGES PRESS / AFP

Desta vez, a prioridade será manter o foco do elenco na preparação para o início do Campeonato Espanhol.



Nesta segunda-feira, os jogadores receberam folga após a vitória por 3 a 0 sobre o Schalke 04, na Alemanha, no último amistoso da pré-temporada.

O grupo retorna aos treinamentos nesta terça-feira para iniciar a preparação para a estreia na LaLiga. O Real Madrid enfrenta o Espanyol no próximo sábado, em Cornellà.

Enquanto Mourinho trabalha com o elenco, a diretoria organizará individualmente as recepções aos recém-chegados.



Os encontros também permitirão que Florentino Pérez tenha o primeiro contato pessoal com alguns dos jogadores e seus familiares desde a conclusão das negociações.



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