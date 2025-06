A- A+

MUNDIAL DE CLUBES Militão participa do último treino do Real Madrid antes da viagem para o Mundial de Clubes Recentemente, o zagueiro passou por cirurgias de ligamento cruzado anterior (LCA) nos dois joelhos e ficou muito tempo longe dos gramados

O Real Madrid realizou neste sábado (14) seu último treino na Espanha antes de embarcar para os Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes. Éder Militão, recuperado de lesão, participou de parte da atividade com o grupo. Endrick ainda continua em processo de reabilitação.

No treino deste sábado, a comissão técnico chefiada por Xabi Alonso dividiu os jogadores em dois grupos para exercícios de movimentação e marcação sob pressão. Depois, o elenco participou de dinâmicas de transições ofensivas com pressão alta e de um jogo em campo reduzido, com equipes de 10 contra 10.

O zagueiro Éder Militão passou por cirurgias de ligamento cruzado anterior (LCA) nos dois joelhos e ficou muito tempo longe dos gramados. Em situação semelhantes, recuperados de problemas físicos, Rüdiger, Carvajal e Alaba também participaram de parte da atividade.

Já Endrick se recupera de uma lesão no posterior da coxa. Inicialmente sua volta ocorreria somente no fim de julho, bem depois do dia 13, quando ocorre a decisão do Mundial. Apesar disso, o atacante brasileiro foi incluído na lista de 34 nomes do Real Madrid para a competição nos EUA. Mendy e Camavinga também continuam em processo de recuperação.

A equipe do técnico Xabi Alonso estreia no Mundial de Clubes na próxima quarta-feira contra o Al Hilal, da Arábia Saudita, no Hard Rock Stadium, em Miami, às 16h (de Brasília). Os times integram o Grupo H, que conta ainda com o mexicano Pachuca e o RB Salzburg, da Áustria.



Veja também