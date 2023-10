Com estreia de Vini Jr na Champions League, Real encara Napoli; veja escalações e onde assistir

A- A+

Napoli e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (3), às 16h (horário de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League. As duas equipes estão no grupo C e estrearam na competição com vitória.

O confronto contra os italianos vai marcar a estreia de Vini Jr na Liga dos Campeões 23/24. O brasileiro estava lesionado no início da temporada e retornou na última rodada de La Liga, na vitória de 3 a 0 do Real Madrid diante do Girona.

Com os desfalques de Courtois, Alaba e Militão, Ancelotti deve deixar o brasileiro Rodrygo no banco de reservas enquanto Joselu vai iniciar entre os titulares.

O Napoli está se recuperando após um início ruim de temporada. Os napolitanos aplicaram duas goleadas seguidas no Campeonato Italiano: 4 a 1 contra a Udinese e 4 a 0 no Lecce.

Destaque da equipe desde a temporada passada, o goleador Oshimen viveu uma polêmica após a publicação de um vídeo irônico nas redes sociais do Napoli. O nigeriano marcou na última partida contra o Lecce.

Prováveis escalações:

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan e Olivera; Anguissa, Lobotka e Zielinski; Politano, Kvaratskhelia e Osimhen. Técnico: Rudi Garcia.

Real Madrid: Kepa; Carvajal, Rüdiger, Nacho e Camavinga; Tchouaméni, Modric, Valverde e Bellingham; Vini Jr e Joselu. Técnico: Carlo Ancelotti.

Onde assistir: SBT, TNT e HBO Max.



