Futebol Real Madrid nega ofertas por Rodrygo, mas não descarta negociar brasileiro Clube espanhol diz não ter sido procurado por nenhum time, apesar de rumores sobre interesse do Arsenal e outras equipes da Premier League

Apesar das crescentes especulações sobre uma possível saída de Rodrygo do Real Madrid, fontes do clube espanhol garantiram ao jornal espanhol Marca que não há nenhuma proposta oficial pelo atacante brasileiro.

Embora o nome do camisa 11 seja constantemente vinculado a clubes da Premier League — especialmente ao Arsenal —, a realidade no Santiago Bernabéu é outra: nenhum clube se aproximou para negociar até o momento.

Rodrygo, de 24 anos, atravessa um momento delicado no clube. Contratado em 2018 junto ao Santos por € 45 milhões, viu seu valor de mercado dobrar para cerca de € 80 milhões ao longo dos anos, mas seu rendimento caiu nos últimos meses.

Ainda assim, o Real Madrid afirma que mantém sua tradicional política de ouvir ofertas por qualquer jogador, desde que estejam de acordo com o cenário de mercado.

Rodrygo foi titular no início da campanha merengue no Mundial de Clubes, mas perdeu espaço no elenco comandado por Xabi Alonso. Contra Pachuca e Juventus, sequer entrou em campo.

Dentro do clube, há duas possibilidades em aberto: o retorno técnico do brasileiro, que ainda é visto como peça valiosa, ou uma venda significativa caso apareça uma proposta condizente com sua valorização. Por ora, nenhuma das alternativas se concretizou.

