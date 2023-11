A- A+

Futebol Internacional Real Madrid nega qualquer tipo de negociação com Mbappé Depois de agitar a imprensa espanhola, o futuro do craque francês, cortejado há algum tempo pelo Madrid, voltou a ser assunto nesta semana nos jornais esportivos da capital da Espanha.

O Real Madrid negou neste sábado (4) as "informações recentemente emitidas e publicadas" sobre "supostas negociações" com o atacante do Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, após os últimos rumores publicados na imprensa escrita.

"Diante das informações recentemente divulgadas e publicadas por diversos meios de comunicação, nas quais se especula sobre supostas negociações entre o jogador Kylian Mbappé e o nosso clube, o Real Madrid C.F. gostaria de afirmar que esta informação é totalmente falsa e que não ocorreram negociações com um jogador que pertence ao PSG", escreveu o clube madrilenho em um comunicado, sem dar mais detalhes.

Depois de agitar a imprensa espanhola, o futuro do campeão mundial de 2018, cortejado há algum tempo pelo Real Madrid, e cujo contrato com o PSG se encerra em junho de 2024, voltou a ser assunto nesta semana nos jornais esportivos da capital da Espanha.

"O Madrid silencia, mas o vê como alvo em 2024", destacou o Marca na quinta-feira com uma foto de Mbappé, acrescentando que o vestiário madrilenho "acredita que ele virá ao Bernabéu".

Kylian Mbappé se juntou ao time titular do PSG no dia 13 de agosto, após ser afastado dos gramados pela diretoria do clube, insatisfeita com sua decisão de ficar até junho de 2024 sem renovar contrato.

"Queremos que ele fique, podemos repetir duas ou três vezes. Mas ele não pode sair de graça. Não é negociável", disse o presidente Nasser Al-Khelaifi no dia 5 de julho, na apresentação do técnico Luis Enrique.

As tensões diminuíram aos poucos e o craque francês recuperou a posição de titular e de líder do time. Ele marcou dez gols em dez jogos da Ligue 1 nesta temporada.

