Real Madrid parabeniza Endrick pelo título brasileiro: 'Estamos orgulhosos de você'

Futuro time do jovem Endrick, o Real Madrid parabenizou o garoto de 17 anos pela conquista do Campeonato Brasileiro. Em um post nas redes sociais, o clube espanhol exaltou o gol marcado pelo atacante na partida contra o Cruzeiro e disse estar orgulhoso da promessa brasileira, que chegará em Madrid em julho de 2024.

"Parabéns Endrick pelo segundo Brasileirão consecutivo. Seu gol no último jogo ajudou seu time, Palmeiras, a conquistar um título merecido. Estamos muito orgulhosos de você.", escreveu o Real Madrid nas redes sociais.

O Palmeiras acertou a venda de Endrick para o Real Madrid em dezembro do ano passado, por 35 milhões de euros fixos e 25 milhões de euros em bônus de acordo com o desempenho do jogador. Ele vai se transferir para o clube espanhol em julho de 2024, depois de completar 18 anos de idade.

Na época, Leila Pereira, Presidente do Palmeiras, afirmou que o clube paulista concretizou a maior negociação da história do futebol brasileiro. Isso porque o Verdão se tornou o time que mais recebeu em uma única transferência, já que o Santos faturou cerca de R$ 62 milhões com a venda de Neymar, enquanto o Palmeiras receberá algo em torno de R$ 337 milhões.

Enhorabuena, @Endrick, por tu segundo Brasileirão consecutivo. Tu gol en el último partido ayudó a tu equipo, @Palmeiras, a ganar un merecido título. Estamos muy orgullosos de ti. pic.twitter.com/mjFNmZXeL7 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 7, 2023

