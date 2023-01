Real Madrid perde para o Villarreal em seu primeiro jogo do Espanhol em 2023

A- A+

O primeiro jogo do campeonato do ano de 2023 virou um pesadelo para o Real Madrid: o atual campeão europeu foi derrotado por 2 a 1 em sua visita ao Villarreal, neste sábado, pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol, e com esse resultado não conseguiu assumir a liderança provisória.

Com 38 pontos, o Real Madrid segue em segundo e empatado com o líder Barcelona, a quem teria superado na tabela, pelo menos temporariamente, se tivesse pontuado.

Agora o time catalão tem uma grande oportunidade de se distanciar e assumir a liderança isolada, embora a partida de domingo não tenha nada para ser fácil (teoricamente), já que vai visitar o Atlético de Madrid (4º), no estádio Metropolitano.

Todos os gols da partida deste sábado, no Estadio de la Cerámica, aconteceram no segundo tempo.

O Villarreal abriu o placar aos 2 minutos da segunda etapa, quando um erro do francês Ferland Mendy na saída fez com que a bola sobrasse para Gerard Moreno, que tocou para Yéremi Pino, que finalizou na área (47).

Thibaut Courtois chegou a defender, mas Mendy, em uma ação infeliz do início ao fim, tocou na bola antes que ela entrasse no gol.

O gol do empate aconteceu aos 58 minutos, depois que o árbitro marcou pênalti por um toque de mão do campeão mundial argentino Juan Foyth após revisar a jogada no VAR. Karim Benzema converteu a penalidade máxima e deixou tudo igual por alguns instantes.

O duelo não ficou muito tempo empatado, já que o Villarreal voltou a abrir vantagem aos 63 minutos, quando Gerard Moreno converteu um pênalti marcado por outro toque de mão, do austríaco David Alaba.

Depois da pausa para a Copa do Mundo, o Real Madrid havia conseguido duas vitórias sem sofrer gols, 2 a 0 fora de casa sobre o Valladolid na última sexta-feira pelo campeonato espanhol e uma vitória de 1 a 0 na terça-feira fora de casa contra o Cacereño, da quarta divisão, pela Copa do Rei.

Agora, com a euforia freada, os merengues viajam à Arábia Saudita, onde na próxima semana tentarão conquistar a Supercopa da Espanha.

-- Jogos da 16ª rodada da Liga espanhola:

- Sexta-feira:

Elche - Celta 0 - 1

Valencia - Cádiz 0 - 1

- Sábado:

Villarreal - Real Madrid 2 - 1

(14h30) Mallorca - Valladolid

(17h00) Espanyol - Girona

- Domingo:

(10h00) Almería - Real Sociedad

(12h15) Rayo - Betis

(14h30) Sevilla - Getafe

(17h00) Atlético de Madrid - Barcelona

- Segunda-feira:

(17h00) Athletic - Osasuna

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Barcelona 38 15 12 2 1 34 6 28

2. Real Madrid 38 16 12 2 2 36 16 20

3. Real Sociedad 29 15 9 2 4 21 17 4

4. Atlético de Madrid 27 15 8 3 4 23 14 9

5. Villarreal 27 16 8 3 5 19 12 7

6. Athletic 25 15 7 4 4 24 14 10

7. Betis 25 15 7 4 4 17 12 5

8. Rayo 23 15 6 5 4 22 18 4

9. Osasuna 23 15 7 2 6 16 16 0

10. Valencia 19 16 5 4 7 23 18 5

11. Mallorca 19 15 5 4 6 13 15 -2

12. Girona 17 15 4 5 6 22 24 -2

13. Almería 17 15 5 2 8 17 23 -6

14. Getafe 17 15 4 5 6 14 20 -6

15. Valladolid 17 15 5 2 8 13 23 -10

16. Celta 16 16 4 4 8 16 27 -11

17. Cádiz 15 16 3 6 7 11 27 -16

18. Espanyol 13 15 2 7 6 17 23 -6

19. Sevilla 12 15 2 6 7 14 23 -9

20. Elche 4 16 0 4 12 10 34 -24

