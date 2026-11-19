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FUTEBOL INTERNACIONAL Real Madrid planeja renovação de Bellingham com salário no nível de Vini Jr., diz jornal Aos 23 anos, o meio-campista inglês tem contrato com a equipe merengue até junho de 2029

O Real Madrid articula uma operação para tratar da valorização de um de seus principais jogadores. Considerado peça fundamental, o inglês Jude Bellingham vai receber uma proposta salarial semelhante ao que ganha o brasileiro Vini Jr. A oferta, que praticamente dobra os seus vencimentos, deve girar em torno de 22 milhões de euros por temporada (aproximadamente R$ 140 milhões).





Segundo informações do Diário Madridista, o atleta quer permanecer no clube, gostou do montante oferecido, mas fez uma exigência para a diretoria. A condição imposta pelo jogador é de que o clube "garanta um projeto que lhe permita disputar grandes títulos nos próximos anos".



A ação da cúpula diretiva já indica a importância de Bellingham ao equipará-lo ao atacante brasileiro. A meta agora é mostrar ao meio-campista os planos que garantam um time forte para brigar pelos títulos da La Liga e também da Champions League.

Jude Bellingham, atuando pela Inglaterra. Foto: Odd Andersen / AFP





Outro ponto que agradou os dirigentes foi a sua rápida adaptação ao clube. Ele assimilou o idioma espanhol rapidamente e passou a ter voz ativa nas conversas de vestiário. Além disso, tem uma boa relação com a estrela do elenco, o francês Kyllian Mbappé. Com Vini Jr, a proximidade é ainda maior.



Aos 23 anos, o meio-campista inglês tem contrato com a equipe merengue até junho de 2029. Desde que desembarcou em Madri, vindo do Borussia Dortmund, o habilidoso atleta entrou em campo em 156 confrontos e balançou as redes em 51 oportunidades.

Vini Jr. e Jude Bellingham atuando pelo Real Madrid. Foto: Thomas Coex / AFP





Neste processo de manutenção do elenco, o Real Madrid definiu recentemente a renovação de vínculo do meia turco Arda Güler até 2032. Em crescente evolução, o jovem atleta de 21 anos ganhou o prêmio de Jogador Revelação do Ano na Champions League na última temporada.

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