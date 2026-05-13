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FUTEBOL INTERNACIONAL Real Madrid prepara dossiê de 500 páginas contra arbitragem e alega perda de 16 pontos em La Liga Clube merengue afirma ter sido prejudicado em ao menos sete partidas e aponta desequilíbrio nas revisões em comparação ao Barcelona

Desde o início da temporada, o Real Madrid vem travando uma batalha silenciosa contra a arbitragem espanhola. Agora, às vésperas do fim de La Liga, o clube decidiu transformar a insatisfação em uma ofensiva institucional. Segundo revelou o presidente Florentino Pérez, os merengues vão enviar à Uefa um dossiê de 500 páginas acompanhado de um vídeo com lances que, na visão do clube, custaram 16 pontos na disputa do Campeonato Espanhol.

A diferença para o líder Barcelona é atualmente de 14 pontos, cenário que ampliou a pressão interna no Santiago Bernabéu. De acordo com o jornal espanhol As, o material reúne decisões contestadas não apenas desta temporada, mas também da anterior, e faz parte de uma estratégia do clube para questionar o uso do VAR e a condução da arbitragem na Espanha.

Nos bastidores, o entendimento é de que o Real Madrid foi o clube mais prejudicado pelas revisões de vídeo em La Liga. De acordo com números compilados pelos próprios merengues, houve 14 intervenções do VAR em partidas da equipe: 11 consideradas desfavoráveis e apenas três favoráveis, gerando saldo negativo de oito decisões.

O contraste com o Barcelona é tratado internamente como um dos pontos centrais da reclamação. O rival catalão aparece com saldo positivo de cinco intervenções: oito contra e 13 a favor ao longo da competição.

O clube espanhol também argumenta que a contagem oficial não contempla omissões da arbitragem em lances que sequer foram revisados pelo VAR. Por isso, o relatório inclui episódios em que os árbitros de vídeo optaram por não chamar o juiz de campo para revisão.

Entre os casos destacados está o empate sem gols diante do Rayo Vallecano, pela 12ª rodada. O Real reclama de três pênaltis não marcados: um sobre Jude Bellingham, outro em Arda Güler e um terceiro envolvendo Kylian Mbappé já nos acréscimos.

Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid. Foto: Marco Bertoletto/AFP

Outro duelo frequentemente citado nos bastidores é o empate por 1 a 1 contra o Girona. O clube entende que houve falta em Mbappé na origem do gol adversário e também reclama de um possível pênalti sobre Rodrygo ignorado pela arbitragem nos minutos finais.

A derrota para o Celta de Vigo por 2 a 0 aparece como um dos episódios mais sensíveis do documento. O Real protesta contra a não expulsão de Borja Iglesias após cotovelada em Bellingham e também questiona um pênalti marcado para o adversário quando a partida ainda estava em aberto. O jogo terminou ainda com expulsões de Fran García, Carreras e Endrick, este último no banco de reservas.

Há ainda críticas ao pênalti marcado para o Osasuna em duelo apontado internamente como decisivo para a perda da liderança. O Real também incluiu reclamações em partidas diante de Mallorca, Girona e Real Betis, todas com alegações de pênaltis ignorados ou faltas não marcadas na origem dos gols sofridos.

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