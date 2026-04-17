Real Madrid presta homenagem a Oscar Schmidt: 'Lenda do basquete brasileiro e mundial'

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O Real Madrid também foi um dos clubes que prestaram homenagens ao Hall da fama do COB Oscar Schmidt, que morreu nesta sexta-feira, 17. O clube espanhol exaltou os feitos de Oscar no basquete e se solidarizou com a família dele.

"O Real Madrid CF, seu presidente e seu Conselho de Administração lamentam profundamente o falecimento de Oscar Bezerra Schmidt, uma lenda do basquete brasileiro e mundial. O Real Madrid deseja expressar as suas condolências e carinho à família e aos entes queridos, aos seus companheiros de equipe e a todos os seus clubes", comunicou o clube, em seu site.

O clube continuou, ressaltando:

"Oscar Schmidt teve uma carreira extraordinária em diversos clubes do Brasil, Itália e Espanha, onde atuou por duas temporadas no Valladolid. Ele é uma das maiores lendas da seleção brasileira. Até hoje, ele permanece um dos maiores artilheiros da história e detém vários recordes, como o de maior artilheiro de todos os tempos nos Jogos Olímpicos. Oscar Schmidt faleceu aos 68 anos. Que ele descanse em paz".

Clubes prestaram homenagens

Potiguar de Natal, Oscar deixou de lado as aspirações pelo futebol na infância e passou por Palmeiras, Sírio, América, JuveCaserta-ITA, Pavia-ITA, Forum Valladolid-ESP, Corinthians, Bandeirantes, Mackenzie e Flamengo — pelo qual se aposentou aos 45 anos. Ao longo da carreira, conquistou três títulos de Campeonato Brasileiro (Sírio, Palmeiras e Corinthians), além de um título mundial de clubes pelo Sírio e diversos estaduais. Ainda foi dirigente do projeto Telemar/Rio de Janeiro, campeão brasileiro de 2005.

Clubes como Flamengo, Palmeiras e o Valladolid prestaram homenagens a Oscar.

O ex-ala Oscar Schmidt, o "Mão Santa", morreu aos 68 anos em São Paulo, nesta sexta-feira, 17. Ele foi encaminhado à unidade após passar mal por um problema de saúde não divulgado, mas não resistiu. Oscar já vinha com a saúde debilitada nos últimos anos (vinha enfrentando um câncer persistente no cérebro há 15 anos), e esteve ausente em homenagem de introdução ao Hall da Fama do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), no último dia 8.

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