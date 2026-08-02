Real Madrid prioriza acerto com Rodri e busca flexibilizar pedida do Manchester City
O volante espanhol foi eleito o melhor jogador da última Copa do Mundo
O Real Madrid prioriza a contratação do volante Rodri para a disputa da próxima temporada. O espanhol ganhou a Bola de Ouro na última Copa do Mundo, sendo considerado o melhor jogador da competição.
Segundo a imprensa internacional, o Manchester City já fixou um preço para negociar o atleta. De acordo com o jornal Mundo Deportivo e a Sky Sports, o clube inglês pede 75 milhões de euros (cerca de R$ 436 milhões na cotação atual) pelo meio-campista.
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O Real Madrid, porém, não planeja investir essa quantia. O clube merengue espera desembolsar no máximo R$ 290 milhões para contar com o jogador.
As conversas devem se intensificar nos próximos dias. O Real Madrid pode colocar bônus e outras metas na negociação, para tentar convencer o Manchester City a diminuir o preço pedido.
Rodri tem contrato com o Manchester City até o mês de junho de 2027.
O Mundo Deportivo salienta que o jogador ainda não deu uma resposta à oferta de renovação de vínculo com os ingleses. Diante desse cenário, o Real Madrid pode esquentar ainda mais as conversas pelo espanhol.
O atleta teve que passar recentemente por um procedimento cirúrgico. Rodri corrigiu um problema nas costas.
A operação foi confirmada pelo técnico do Manchester City, Enzo Maresca, que chegou ao clube para substituir Pep Guardiola.