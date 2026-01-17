Real Madrid reage após vaias, vence o Levante e encosta no Barcelona em La Liga
Em sua primeira vitória sob o comando de Álvaro Arbeloa, a equipe merengue construiu o resultado no segundo tempo, com gols de Kylian Mbappé e Asencio
O Real Madrid fez o dever de casa, venceu o Levante e deu uma resposta ao torcedor neste sábado, no Santiago Bernabéu, pela 20ª rodada de La Liga. Em sua primeira vitória sob o comando de Álvaro Arbeloa, a equipe merengue construiu o resultado no segundo tempo, com gols de Kylian Mbappé e Asencio, após uma etapa inicial de pouco brilho e vaias das arquibancadas
Com o triunfo, o Real Madrid chegou aos 48 pontos e manteve a pressão sobre o Barcelona, líder do Campeonato Espanhol com um ponto a mais. A vitória era considerada fundamental para evitar o distanciamento na disputa pelo topo da tabela e também para dar uma resposta após a eliminação na Copa do Rei e a derrota na final da Supercopa da Espanha.
O primeiro tempo foi marcado por posse de bola estéril do Real Madrid e poucas chances reais de gol. A equipe teve dificuldade para furar a marcação do Levante e só levou perigo aos 32 minutos, quando Asencio lançou Mbappé, que finalizou de primeira, mas para fora.
Do outro lado, Pablo Martínez assustou em cobrança de falta que bateu na rede pelo lado de fora. O desempenho abaixo do esperado fez o time deixar o gramado sob vaias ao fim dos 45 minutos iniciais.
Leia também
• Mbappé vira desfalque do Real Madrid para duelo com o Levante em La Liga, diz jornal
• Ex-Real Madrid, Vallejo chora após eliminação merengue para o Albacete na Copa do Rei
• Na estreia de Arbeloa, Real Madrid é eliminado da Copa do Rei por time da 2ª divisão
A postura mudou após o intervalo. Mais agressivo e com linhas mais adiantadas, o Real passou a acelerar as jogadas e encontrou espaços. Aos 12 minutos, Arda Güler acionou Mbappé, que invadiu a área e foi derrubado por Adrián Dela. Na cobrança do pênalti, o francês bateu firme, quase no meio do gol, e abriu o placar no Bernabéu.
O gol deu tranquilidade à equipe da casa, que seguiu pressionando. Aos 19 minutos, Güler cobrou escanteio na medida, e Asencio apareceu livre na área para subir sozinho e cabecear para o fundo das redes, ampliando a vantagem e garantindo a vitória merengue.