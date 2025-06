Real Madrid libera Reinier, ex-Flamengo, para buscar novo clube

A- A+

O meia Reinier Jesus, de 23 anos, parece estar com os dias contados no Real Madrid. Após quatro temporadas seguidas de empréstimos sem sucesso, o clube "fechou suas portas" para o jogador, de acordo com o jornal espanhol Marca, que agora se prepara para encontrar um novo destino profissional.

Contratado em janeiro de 2020 por cerca de €30 milhões junto ao Flamengo, Reinier teve pouca oportunidade no time principal do Real Madrid. Desde então, acumulou empréstimos a Borussia Dortmund, Girona, Frosinone e, na temporada atual, ao Granada – todas sem aproveitamento consistente. No último, disputou 24 jogos, fez apenas um gol e foi desaparecendo do time a partir de março.

O brasileiro foi convocado para treinar com a equipe principal em diversas ocasiões por falta de jogadores na temporada passada, não porque tivesse chances de permanecer. A Eurocopa deixou Ancelotti quase sem jogadores, e ele teve que completar os treinos iniciais com os jogadores não internacionais e o Castilla de Raúl.

O clube merengue comunicou ao atleta que está livre para negociar sua saída definitiva. Após tantos empréstimos mal-sucedidos, a diretoria entende que é hora de encerrar o vínculo antes do prazo, que vai até junho de 2026.

Reinier ainda tem tempo para reconstruir sua trajetória. Com contrato vigente por mais um verão, ele precisará escolher entre renovar mediante mudança de ares ou integrar outro projeto definitivamente fora de Madri.

