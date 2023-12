A- A+

Renovação Real Madrid renova contrato com Carlo Ancelotti e italiano não vai assumir a Seleção Brasileira O treinador era especulado para se tornar técnico da Canarinha após o fim da passagem de Fernando Diniz, na metade do próximo ano; novo vínculo com Real vai até junho de 2026

O Real Madrid anunciou nesta sexta-feira (29) a renovação de contrato com o técnico Carlo Ancelotti. O novo vínculo com o treinador italiano será até 30 de junho de 2026.

Ancelotti já tem cinco temporadas comandando o Real intercalada em duas passagens. São dez títulos conquistados: duas Champions League, dois Mundiais de Clube, duas Supercopas da Europa, uma Liga Espanhola, duas Copas do Rei e uma Supercopa da Espanha.

Seleção brasileira

O novo vínculo de Carlo Ancelotti com o Real Madrid é um baque para o planejamento da Seleção Brasileira. O treinador era cotado para assumir a Canarinho após o fim de contrato com Fernando Diniz, que acontece na metade de 2024.

No dia 19 de junho deste ano, o jornalista do SporTV, André Rizek, chegou a noticiar que o italiano tinha um acordo acertado com Ednaldo Rodrigues para assumir a Seleção Brasileira. A informação nunca foi confirmada por Ancelotti desde a divulgação. O treinador preferia se manter em silêncio, em respeito ao contrato que tinha com o Real Madrid.

