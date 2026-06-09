Ter, 09 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça09/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FUTEBOL INTERNACIONAL

Real Madrid revela proposta de R$ 900 milhões recusada por Julián Álvarez

Durante a campanha presidencial, o atual mandatário do gigante espanhol havia prometido lançar mão desse valor para trazer um jogador "galáctico"

Reportar Erro
Julián Alvarez, atacante do Atlético de MadridJulián Alvarez, atacante do Atlético de Madrid - Foto: JAVIER SORIANO/AFP

Principal alvo do recém-eleito presidente Florentino Pérez, Julián Álvarez ganhou o noticiário esportivo na Espanha nesta terça-feira. O presidente do Real Madrid ofereceu R$ 900 milhões para contar com os gols do jogador argentino de 26 anos. A oferta, no entanto, foi recusada pelo Atlético de Madrid.

O clube merengue anunciou em seu site oficial a investida. Durante a campanha presidencial, o atual mandatário do gigante espanhol havia prometido lançar mão desse valor para trazer um jogador "galáctico" a fim de abrir uma nova era no clube após mais uma temporada marcada pela falta de títulos.

"O Real Madrid C. F. informa que, após a reunião da Junta Diretiva realizada hoje, apresentou uma oferta de 150 milhões de euros ao Club Atlético de Madrid pelos direitos federativos do jogador Julián Álvarez.

Após avaliá-la e considerá-la, o Club Atlético de Madrid agradeceu a oferta realizada, efetuada no âmbito das boas relações existentes entre ambos os clubes, e a recusou remetendo-se à cláusula de rescisão do jogador", diz a nota oficial.

Leia também

• Fifa encerra disputa histórica com ex-jogador do Real Madrid que ameaçava mudar regras do futebol

• Florentino Pérez é reeleito presidente do Real Madrid e seguirá no cargo até 2030

• Bayern de Munique aconselha Real Madrid a não fazer proposta por Olise



O Atlético de Madrid usou um tom amistoso para rechaçar a oferta e foi direto ao ponto. Com contrato vigente até 2030, Álvarez só deixa o clube pelo valor da multa rescisória, que está estipulada em 500 milhões de euros (algo em torno de R$ 3 bilhões).

Integrado à seleção argentina que se prepara para a estreia na Copa do Mundo, Álvarez chegou ao Atlético de Madrid em 2024, vindo do Manchester City, e custou 80 milhões de euros. Até aqui, em 106 jogos, ele marcou 49 gols e fez 17 assistências.

Esta não é a primeira negativa que Pérez escuta ao tentar trazer um grande nome do futebol europeu. Durante a sua campanha, ao citar que bancaria esse valor, o nome de Olise logo foi cotado. Imediatamente o Bayern de Munique se pronunciou e disse que seu jogador não deixaria a Alemanha por esse montante.

A mesma situação aconteceu em relação a Haaland, do Manchester City. Neste caso, além do clube inglês negar qualquer tentativa de negociação, o estafe do artilheiro norueguês entrou logo no circuito para desmentir uma possível transferência.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter