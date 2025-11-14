Sex, 14 de Novembro

Futebol Internacional

Real Madrid simplifica nome do estádio: agora é apenas "Bernabéu"

Mudança marca nova estratégia global de imagem e estreia com jogo da NFL em Madri

Propriedade do Real Madrid, o estádio passou a se chamar apenas Bernabéu Propriedade do Real Madrid, o estádio passou a se chamar apenas Bernabéu  - Foto: Thomas Coex / AFP

O Real Madrid anunciou que o Estádio Santiago Bernabéu passará a chamar-se oficialmente apenas Bernabéu, numa mudança que faz parte de uma nova estratégia de branding do clube. A decisão busca consolidar uma imagem mais moderna, direta e global para o icônico estádio inaugurado em 1947.

De acordo com o jornal português A Bola, além do novo nome, o Real Madrid também apresentou um novo logotipo, inspirado no perfil externo da arena remodelada, símbolo da modernização do complexo esportivo e cultural.

A nova identidade será inaugurada neste domingo (16), quando o Bernabéu sediará o primeiro jogo da NFL na Espanha, entre Washington Commanders e Miami Dolphins — um marco na diversificação de eventos do local.

O estádio, totalmente reformado, pretende se consolidar como um espaço multifuncional, recebendo não só partidas de futebol, mas também shows, festivais e grandes eventos internacionais.

O primeiro deles será o Festival de Natal, programado entre 24 e 31 de dezembro, que já está com todos os ingressos esgotados.

