Real Madrid sofre, mas vence Alavés e dá fôlego a Xabi Alonso
Mbappé e Rodrygo marcaram para os Blancos
O Real Madrid sofreu neste domingo (14) para derrotar o Alavés por 2 a 1, em jogo correspondente à 16ª rodada do Campeonato Espanhol, dando fôlego ao técnico Xabi Alonso, muito contestado nos últimos dias.
O atacante francês Kylian Mbappé abriu o placar para o time merengue aos 24 minutos em um contra-ataque e o goleiro Thibaut Courtois evitou o empate em lance cara a cara com Pablo Ibáñez no final do primeiro tempo.
No entanto, Carlos Vicente (68') marcou para o Alavés em jogada validada pelo VAR, mas o empate durou pouco, até Rodrygo (76') receber de Vinícius Júnior e deu a vitória ao Real Madric.
O jogo era uma prova de fogo para Xabi Alonso, depois das derrotas contra Celta (2 a 0) e Manchester City (2 a 1), ambas no Santiago Bernabéu.
Tanto que Vini Jr. comemorou o gol de Rodrygo com um efusivo abraço no treinador espanhol.
Com o resultado, o Real Madrid soma 39 pontos e segue à caça do líder Barcelona (43 pts), que no sábado venceu o Osasuna por 2 a 0 no Camp Nou.
Nos demais jogos disputados neste domingo, o Sevilla (9º) goleou o Oviedo (19º) por 4 a 0 e o Celta (8º) bateu o Athletic Bilbao (7º) por 2 a 0.
Já o duelo entre Levante (20º) e Villarreal (3º), programado para acontecer no estádio Ciutat de Valencia, teve que ser adiado devido a um alerta de chuva, segundo a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).
"Por recomendações de segurança em relação às chuvas torrenciais previstas na Comunidade Valenciana e na sequência dos alertas vermelhos da AEMET (Agência Estatal de Meteorologia), o Juiz de Competições Profissionais da RFEF decidiu adiar a partida", afirmou a federação em comunicado.
A RFEF deu a ambos os clubes cinco dias úteis para proporem uma nova data. Segundo a imprensa local, o dia 7 de janeiro está sendo considerado, na semana da Supercopa da Espanha, na Arábia Saudita.