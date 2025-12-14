Dom, 14 de Dezembro

Futebol Internacional

Real Madrid sofre, mas vence Alavés e dá fôlego a Xabi Alonso

Mbappé e Rodrygo marcaram para os Blancos

Mbappé marcou um dos gols do Real Madrid na vitória diante do Alavés, fora de casa Mbappé marcou um dos gols do Real Madrid na vitória diante do Alavés, fora de casa  - Foto: ANDER GILLENEA / AFP

O Real Madrid sofreu neste domingo (14) para derrotar o Alavés por 2 a 1, em jogo correspondente à 16ª rodada do Campeonato Espanhol, dando fôlego ao técnico Xabi Alonso, muito contestado nos últimos dias.

O atacante francês Kylian Mbappé abriu o placar para o time merengue aos 24 minutos em um contra-ataque e o goleiro Thibaut Courtois evitou o empate em lance cara a cara com Pablo Ibáñez no final do primeiro tempo.

No entanto, Carlos Vicente (68') marcou para o Alavés em jogada validada pelo VAR, mas o empate durou pouco, até Rodrygo (76') receber de Vinícius Júnior e deu a vitória ao Real Madric.

O jogo era uma prova de fogo para Xabi Alonso, depois das derrotas contra Celta (2 a 0) e Manchester City (2 a 1), ambas no Santiago Bernabéu.

Tanto que Vini Jr. comemorou o gol de Rodrygo com um efusivo abraço no treinador espanhol.

Com o resultado, o Real Madrid soma 39 pontos e segue à caça do líder Barcelona (43 pts), que no sábado venceu o Osasuna por 2 a 0 no Camp Nou.

Nos demais jogos disputados neste domingo, o Sevilla (9º) goleou o Oviedo (19º) por 4 a 0 e o Celta (8º) bateu o Athletic Bilbao (7º) por 2 a 0.

Já o duelo entre Levante (20º) e Villarreal (3º), programado para acontecer no estádio Ciutat de Valencia, teve que ser adiado devido a um alerta de chuva, segundo a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

"Por recomendações de segurança em relação às chuvas torrenciais previstas na Comunidade Valenciana e na sequência dos alertas vermelhos da AEMET (Agência Estatal de Meteorologia), o Juiz de Competições Profissionais da RFEF decidiu adiar a partida", afirmou a federação em comunicado.

A RFEF deu a ambos os clubes cinco dias úteis para proporem uma nova data. Segundo a imprensa local, o dia 7 de janeiro está sendo considerado, na semana da Supercopa da Espanha, na Arábia Saudita.

