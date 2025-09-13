S�b, 13 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado13/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Real Madrid sofre, mas vence Real Sociedad e se isola na liderança do Espanhol

O time merengue abriu vantagem marcando com Kylian Mbappé (12') e Arda Güler (44')

Reportar Erro
Real Madrid vence Real SociedadReal Madrid vence Real Sociedad - Foto: Ander Gillenea / AFP

O Real Madrid sofreu neste sábado (13) para vencer a Real Sociedad por 2 a 1, em Anoeta, pela 4ª rodada do Campeonato Espanhol, e se isolou na liderança como único time com 100% de aproveitamento.

O time merengue abriu vantagem marcando com Kylian Mbappé (12') e Arda Güler (44').

Mas a expulsão do zagueiro Dean Huijsen (32') pesou e a Real Sociedad diminuiu no início do segundo tempo segundo tempo com Mikel Oyarzabal cobrando pênalti (56').

A partir daí, o time da casa aproveitou a superioridade numérica em busca do empate até o apito final, mas o Real Madrid conseguiu segurar o resultado para sair com a vitória.

Mbappé continua marcando jogo após jogo neste início de temporada. O francês, que já tem quatro gols marcados (artilheiro do campeonato), aproveitou um erro da defesa adversária para bater com facilidade o goleiro Álex Remiro.

Depois, veio o cartão vermelho para Huijsen, que era o último homem colocou derrubou Oyarzabal em uma oportunidade clara de gol.

O técnico Xabi Alonso fez ajustes táticos na equipe, e Mbappé fez grande jogada, avançou até a linha de fundo passou para Güler, que não teve trabalho para balançar a rede.

Depois do intervalo, a Real Sociedad, que na parte de baixo da tabela, veio com tudo em busca do empate.

O Real Madrid segurou a pressão até que Dani Carvajal tocou com a mão na bola dentro da área e a arbitragem marcou pênalti, que Oyarzabal cobrou com categoria para diminuir.

A Real Sociedad continuou buscando a virada, mas a reação parou por aí.

Leia também

• Com um a menos e Mbappé decisivo, Real Madrid supera Real Sociedad e se mantém 100% na LaLiga

• Alonso não descarta Mbappé, Vini e Rodrygo juntos no Real Madrid e crê em Endrick na seleção


Athletic Bilbao perde em casa

Jogando em San Mamés para igualar a pontuação do Real Madrid, o Athletic Bilbao recebeu o Alavés e foi derrotado por 1 a 0, com um gol contra de Álex Berenguer.

No início do segundo tempo, Denis Suárez cruzou cruzou pela direita, a bola desviou em Berenguer e encobriu o goleiro Unai Simón (57').

Depois do gol, o Athletic criou várias chances, mas não conseguiu marcar e agora terá que virar a página antes de receber o Arsenal na próxima terça-feira, na primeira rodada da Liga dos Campeões.

Ainda neste sábado, o Atlético de Madrid (16°, 2 pontos), que busca sua primeira vitória, enfrentará o Villarreal (4°, 7 pontos). Mais cedo, o Getafe venceu o Oviedo por 2 a 0 e chegou aos mesmos 9 pontos do Bilbao.


Jogos da 4ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Sevilla - Elche                     2 - 2

- Sábado:

Getafe - Real Oviedo                2 - 0

Real Sociedad - Real Madrid         1 - 2

Athletic Bilbao - Alavés            0 - 1

(16h00) Atlético de Madrid - Villarreal

- Domingo:

(09h00) Celta Vigo - Girona

(11h15) Levante - Betis

(13h30) Osasuna - Rayo Vallecano

(16h00) Barcelona - Valencia

- Segunda-feira:

(16h00) Espanyol - Mallorca


Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

1. Real Madrid             12   4   4   0   0   8   2   6

2. Athletic Bilbao          9   4   3   0   1   6   4   2

. Getafe                   9   4   3   0   1   6   4   2

4. Villarreal               7   3   2   1   0   8   1   7

5. Barcelona                7   3   2   1   0   7   3   4

6. Espanyol                 7   3   2   1   0   5   3   2

7. Alavés                   7   4   2   1   1   4   3   1

8. Elche                    6   4   1   3   0   6   4   2

9. Betis                    5   4   1   2   1   4   4   0

10. Valencia                 4   3   1   1   1   4   2   2

11. Rayo Vallecano           4   3   1   1   1   4   3   1

12. Sevilla                  4   4   1   1   2   7   7   0

13. Osasuna                  3   3   1   0   2   1   2  -1

14. Celta Vigo               3   4   0   3   1   3   5  -2

15. Real Oviedo              3   4   1   0   3   1   7  -6

16. Atlético de Madrid       2   3   0   2   1   3   4  -1

17. Real Sociedad            2   4   0   2   2   4   6  -2

18. Mallorca                 1   3   0   1   2   2   6  -4

19. Levante                  0   3   0   0   3   3   7  -4

20. Girona                   0   3   0   0   3   1  10  -9

Reportar Erro

Veja também

Newsletter