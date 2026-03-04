A- A+

Futebol Internacional Real Madrid teme perder Mbappé até o fim da temporada; risco de lesão grave trava retorno Entorse no joelho esquerdo pode evoluir para ruptura do ligamento cruzado posterior; atacante evita forçar recuperação a 100 dias da Copa do Mundo

O ambiente é de tensão no Real Madrid. A situação clínica de Kylian Mbappé preocupa o clube e pode tirá-lo do restante da temporada. O temor interno é que a entorse no joelho esquerdo evolua para uma ruptura do ligamento cruzado posterior — cenário que mudaria completamente o planejamento esportivo da equipe.

Segundo a rádio espanhola Cadena SER, o laudo médico aponta oficialmente uma entorse, mas há risco real de agravamento caso o atacante volte a jogar antes do tempo adequado. A avaliação é de que a lesão é mais delicada do que inicialmente divulgado.

Com a temporada entrando em sua fase decisiva e a equipe também lidando com problemas físicos de Rodrygo, o técnico perde força ofensiva justamente nas semanas mais importantes do calendário.

A situação gerou desconforto nos bastidores. Há a percepção de que Mbappé pode ter forçado o retorno em momentos anteriores, especialmente em janeiro, quando atuou na final da Supercopa contra o Barcelona mesmo sem estar 100% fisicamente.

Agora, com dor persistente e sensação de instabilidade no joelho, o francês optou por consultar o especialista Bertrand Sonnery-Cotte, na França. A recomendação foi clara: interromper as atividades por tempo indeterminado para evitar complicações mais sérias.

O jornalista Antón Meana resumiu o quadro:

— O ligamento cruzado posterior do joelho esquerdo está prestes a romper. Chamamos de entorse porque é o que consta no laudo, mas é uma lesão mais grave. Faltam 100 dias para a Copa do Mundo, e ele não tem margem para errar.

Veja também