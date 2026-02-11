Real Madrid, Uefa e EFC desistem de criar a Superliga Europeia de Clubes 'pelo bem do futebol'

A- A+

A tão badalada Superliga Europeia de Clubes chegou ao fim oficialmente nesta quarta-feira sem mesmo sair do papel. A notícia do rompimento do projeto que reuniria 96 equipes do continente, sendo os 12 gigantes do planeta em uma competição única veio em nota oficial conjunta entre o idealizador Real Madrid, Uefa e a associação European Football Clubs (EFC), entidade que organizada a liga.



Criada em abril de 2021 para reunir 12 gigantes do planeta em sua liga Star - ainda teria a Gold, Blue e Union -, a competição que derrubaria a Champions League se arrastou nos últimos anos, sempre em conflito por causa da falta de datas no calendário mundial e o "sim" de todos os envolvidos.





Depois de muitos desencontros, os clubes começaram a mostrar descontentamento com a Superliga Europeia e o Barcelona abandonou o bloco de equipes no último sábado, o que abriu brecha para um adiamento/encerramento do sonho do projeto.



O fim da Superliga foi comunicado nesta quarta-feira. "Após meses de discussões realizadas em benefício do futebol europeu, a Uefa, a Associação Europeia de Clubes de Futebol (EFC) e o Real Madrid C.F. anunciam que chegaram a um acordo de princípio para o bem do futebol europeu de clubes, respeitando o princípio do mérito desportivo e enfatizando a sustentabilidade a longo prazo dos clubes e a melhoria da experiência dos torcedores através do uso da tecnologia", anunciou o trio em nota oficial nas suas redes sociais.



"Este acordo de princípio também servirá para resolver as disputas legais relacionadas à Superliga Europeia, assim que um acordo final for implementado", completaram, ainda confiante que em um futuro próximo o projeto possa voltar à pauta.

