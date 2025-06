A- A+

Futebol Internacional Real Madrid ultrapassa o City e assume a liderança do ranking da Uefa; confira a lista Classificação anual influencia as classificações nos sorteios das competições de clubes

O Real Madrid ultrapassou o Manchester City e se tornou o clube mais bem classificado da Uefa para a temporada 2025-26, apesar da eliminação do time espanhol da Liga dos Campeões nas quartas de final. O órgão regulador do futebol europeu calculou a classificação anual — que influencia as classificações nos sorteios das competições de clubes — para 2025-26.

A classificação é determinada por um sistema de pontos ao longo de um período contínuo de cinco anos, com pontos dependentes do desempenho do clube em competições continentais, medidos por um algoritmo ponderado. A classificação para 2025-26 é baseada no coeficiente acumulado nas competições europeias a partir de 2020-21.

O coeficiente de cinco temporadas de um clube é determinado pela soma cumulativa de seus pontos no período de cinco anos ou por 20 por cento do coeficiente de sua associação no mesmo período, o que for maior.

Veja o ranking:

1) Real Madrid

2) Manchester City

3) Bayern de Munique

4) Liverpool

5) Paris Saint-Germain

6) Inter

7) Chelsea

8) Borussia Dortmund

9) Roma

10) Barcelona

11) Manchester United

12) Arsenal

13) Bayer Leverkusen

14) Atlético de Madrid

15) Benfica

16) Atalanta

17) Villarreal

18) Porto

19) Milan

20) RB Leipzig

Este é um período em que o Madrid conquistou dois troféus da Liga dos Campeões, em 2021-22 e 2023-24, com o único sucesso do City ocorrendo em 2022-23. O time de Pep Guardiola teve uma campanha difícil na Liga dos Campeões em 2024-25, perdendo por 6 a 3 no total para o Madrid na rodada de play-off antes das oitavas de final.

O Paris Saint-Germain, vencedor da Liga dos Campeões de 2025-26, e a Inter, finalista derrotada, estão em quinto e sexto lugares, subindo uma e quatro posições, respectivamente. Bayern de Munique e Liverpool permanecem em terceiro e quarto lugares, respectivamente, na classificação, enquanto o Chelsea subiu três posições, para o sétimo lugar, após o sucesso na Conference League.

O top 10 é completado por Borussia Dortmund, Roma e Barcelona, este último chegando à fase semifinal da Liga dos Campeões pela primeira vez em seis temporadas.

O Manchester United, que foi derrotado pelo Tottenham Hotspur na final da Liga Europa no mês passado, está em 11º lugar — subindo três posições em relação ao ano anterior — enquanto o Tottenham está em 27º.

O United continua à frente do Arsenal, apesar da equipe de Mikel Arteta ter chegado à semifinal da Liga dos Campeões nesta temporada e ter chegado às quartas de final em 2023-24, à frente do Bayer Leverkusen (13º, perdendo por dois), Atlético de Madrid (14º, subindo por três) e Benfica (15º).

O Aston Villa, que chegou às quartas de final da Liga dos Campeões nesta temporada antes de ser eliminado pelo PSG, está em 46º lugar na lista, não tendo competido no futebol europeu em três das cinco temporadas acumuladas.

O Real Betis, finalista derrotado da Conference League, está em 40º lugar, enquanto o Bodo/Glimt, da Noruega, que chegou às semifinais da Liga Europa, está em 43º.

