Campeonato espanhol Real Madrid vai à caça do Girona na 17ª rodada do Campeonato Espanhol Para a surpresa de muitos, o Girona, que venceu o Barcelona no último domingo (10) segue na liderança da La Liga

O Real Madrid (2º) recebe o Villarreal (13º) no próximo domingo (17) com o objetivo de recuperar a liderança do Campeonato Espanhol, ocupada atualmente pelo Girona, que fechará a 17ª rodada na segunda-feira contra o Alavés (12º).

O time merengue não passou de um empate em 1 a 1 com o Betis (7º) no último fim de semana, caindo para a segunda posição a dois pontos do Girona, que bateu o Barcelona por 4 a 2 no estádio Olímpico Lluís Companys.

O Real chega para encarar o Villarreal após derrotar na última terça-feira o Union Berlin por 3 a 2 e encerrar a fase de grupos da Liga dos Campeões com 100% de aproveitamento.

"Fomos muito bem nesta primeira parte da temporada até agora", disse o técnico madridista, Carlo Ancelotti, após a partida contra os alemães.

Uma vitória sobre o 'Submarino Amarelo' pode devolver a liderança ao Real Madrid, desde que o Girona não ganhe o jogo contra o Alavés.

O time catalão tem de um empate e nove vitórias nos últimos dez jogos, a última delas em uma grande exibição contra o Barça.

"Estes jogadores estão fazendo história de verdade e isso é o que me deixa mais feliz", disse o técnico da equipe, Míchel Sánchez, após o duelo contra os 'blaugrana'.

Barça em busca de reação



Após as derrotas para o Girona, em LaLiga, e Royal Antwerp, na quarta-feira pela Champions, o Barcelona tem um desafio complicado contra o Valencia (11º), fora de casa, para tentar reagir.

"Temos confiança de que a equipe vai melhorar e encontrar os resultados a partir de sábado", afirmou o técnico Xavi Hernández depois da partida contra a equipe belga.

Depois da derrota para o Girona, o Barça perdeu a terceira posição do Espanhol para o Atlético de Madrid, que visita o Athletic Bilbao (5º) no sábado, em uma nova chance para Antoine Griezmann alcançar o recorde de maior artilheiro da história do clube, que pertence a Luis Aragonés.

Com seu gol na vitória sobre a Lazio por 2 a 0 na Champions, Griezman precisa de mais dois para igualar os 173 de Aragonés.

Na parte de baixo da tabela, o Sevilla (16º), apenas três pontos acima da zona de rebaixamento, agravou sua crise com a derrota para o Lens por 2 a 1 na Champons, resultado que também tirou da equipe a chance de disputar a Liga Europa.

O time da Andaluzia recebe o Getafe (9º) em busca de sua primeira vitória em LaLiga desde a chegada do técnico uruguaio Diego Alonso, em meados de outubro.

Jogos da 17ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília):

Sexta-feira:

(17h00) Osasuna - Rayo Vallecano

Sábado:

(10h00) Celta Vigo - Granada

(12h15) Athletic Bilbao - Atlético de Madrid

(14h30) Sevilla - Getafe

(17h00) Valencia - Barcelona

Domingo:

(10h00) Almería - Mallorca

(12h15) Real Sociedad - Betis

(14h30) Las Palmas - Cádiz

(17h00) Real Madrid - Villarreal

Segunda-feira:

(17h00) Girona - Alavés

