La Liga Real Madrid encara Valencia para seguir na cola do Barcelona; veja escalações e saiba onde assisitir O Barça está oito ponto à frente do seu maior rival, que tem um jogo a menos

Com o Barcelona disparado na liderança, o Real Madrid entra em campo nesta quinta-feira (02), às 17h, contra o Valencia, no Santiago Bernabeu. A partida é um jogo atrasado da 17° rodada da La liga.

O Real viu seu maior rival aumentar ainda mais a diferença de pontos com a vitória diante do Betis, na última quarta (01). Agora a distância é de oito pontos, com os Merengues podendo diminuir para cinco.

O lateral-esquerdo Mendy está machucado e com isso Alaba deve ser o titular da posição. Ele chegou no Real como zagueiro, mas fez boa parte da carreira como lateral no Bayern. O volante Camavinga também é uma possibilidade.

Esse é o penúltimo compromisso do Real Madrid antes de viajar para o Marrocos e disputar o Mundial de Clubes. O clube estreia na competição no dia 8 e joga pelo Campeonato Espanhol no dia 5, contra o Mallorca.

Prováveis escalações:

Real Madrid: Courtois; Nacho, Éder Militão, Rudiger e Alaba; Kroos, Modric e Valverde, camavinga, Vini Jr e Benzema. Técnico: Carlo Ancelotti.

Valencia: Mamardashvili; Mosquera, Eray Comert, Ozkacar e Gayá; Musah, André Almeida e Toni Lato; Samu Castillejo, Samuel Lino e Cavani. Técnico: Voro Gonzále.

Onde assistir: ESPN e Star+.

