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Futebol Internacional Real Madrid vê Rodri escolher o Barcelona e encerra negociação sem proposta oficial Clube espanhol diz ter respeitado decisão do volante, considera elenco praticamente fechado e aposta em ambiente renovado sob comando de José Mourinho

A disputa entre Real Madrid e Barcelona por Rodri terminou com vitória do clube catalão. Após semanas de especulações, o volante espanhol optou por defender o Barça, encerrando uma negociação que, apesar do interesse dos merengues, nunca chegou à fase de uma proposta oficial ao Manchester City.

Segundo informações da imprensa espanhola, o Real Madrid iniciou conversas com o clube inglês ainda em abril, quando foi informado de que Rodri avaliava não renovar seu contrato. O City teria sinalizado que aceitaria negociar o jogador por cerca de 60 milhões de euros (cerca de R$ 382 milhões, na cotação atual).

Apesar da abertura para tratar da transferência, a operação não avançou.

O motivo foi a posição do próprio atleta. Rodri nunca deu sinal verde ao projeto esportivo apresentado pelo Real Madrid e demonstrou preferência por atuar no Barcelona. Sem a aprovação do jogador, a diretoria merengue decidiu não formalizar uma oferta ao Manchester City.

Nos bastidores, o clube afirma ter encerrado o processo de forma cordial. Dirigentes mantiveram boa relação com representantes do volante durante as conversas e interpretaram a decisão como uma escolha pessoal do jogador, sem influência decisiva de questões financeiras.

Internamente, o Real Madrid sustenta que a contratação de Rodri nunca foi considerada indispensável.

O planejamento esportivo previa Bernardo Silva como principal reforço para o meio-campo, enquanto o volante do Manchester City seria um acréscimo de peso ao elenco. A chegada do espanhol, inclusive, poderia provocar a saída de um dos atuais meio-campistas do grupo.

Aurélien Tchouaméni e Eduardo Camavinga despertaram interesse de clubes da Premier League durante a janela de transferências. Já Federico Valverde, tratado como peça inegociável, permaneceu fora de qualquer discussão.

Com o fracasso da negociação, a avaliação da diretoria é de que o elenco está "95% fechado" para a temporada, restando apenas a possibilidade de uma movimentação de última hora caso surja uma proposta considerada irrecusável por algum jogador.

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