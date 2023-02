A- A+

CAMPEÃO Real Madrid vence Al Hilal e se sagra campeão do Mundial de Clubes Os gols do time merengue foram marcados por Vinícius Júnior, Federico Valverde e Karim Benzema

O Real Madrid venceu o time do Al Hilal, da Arábia Saudita, pelo placar de 5 a 3 neste sábado (11), e se proclamou campeão do Mundial de Clubes em Rabat, no Marrocos.

Os gols do time merengue foram marcados por Vinícius Júnior (13' e 69'), Federico Valverde (18' e 58') e Karim Benzema (54'), enquanto Moussa Marega (26') e Luciano Vietto (63' 78') balançaram as redes para os sauditas.

"Estamos muito felizes. Pela oitava vez o Madrid é campeão do mundo, era o que tínhamos que fazer", afirmou depois da partida o técnico Carlo Acelotti.

- Troca de passes em velocidade -

Para o Real Madrid, a chave era a troca de passes em velocidade no estádio Príncipe Moulay Abdellah para não dar chances ao adversário. E o plano foi executado sem grandes complicações.

Assim saiu o primeiro de um festival de gols na partida: a equipe espanhola foi envolvendo o Al Hilal até Benzema servir Vinícius Júnior para abrir o placar.

O segundo saiu dos pés de Valverde, que aproveitou bola mal afastada pela defesa para chutar de primeira e bater o goleiro Abudllah Almayouf.

O Al Hilal diminuiu com Marega, que recebeu em profundidade, invadiu a área e bater cruzado sem chances para Andriy Lunin, que substituiu o belga Thibaut Courtois.

No início do segundo tempo, Vini cruzou de três dedos pela esquerda e deixou Benzema na cara do gol para fazer o terceiro do time merengue.

- Vietto faz dois -

Valverde, que já tinha marcado nas semifinais, selou seu doblete após tabelar com Dani Carvajal e tocar na saída do goleiro praticamente na pequena área para fazer 4 a 1.

Faltavam 30 minutos para o fim da partida e Ancelotti decidiu substituir Benzema e colocar em campo o brasileiro Rodrygo.

O potente ataque do Real Madrid contrastava com a fragilidade de sua defesa. Vietto passou nas costas de Antonio Rudiger e tocou com categoria para fazer o segundo do Al Hilal.

Minutos depois, Vini fechou a conta do Real ao aproveitar um drible longo de Dani Ceballos dentro da área e bater colocado.

O jogo já estava praticamente definido, mas o Al Hilal fez mais um com Vietto, após boa jogada de Michael pelo lado esquerdo do ataque.

Logo na sequência, o time saudita quase botou fogo na partida com uma chance claríssima de Marega (80'), que chutou para fora na cada do gol.

"Encontramos uma equipe de grande nível, sabíamos disso e nos serviu como experiência. Estou orgulhoso dos jogadores, fizeram um esforço enorme. Estou muito feliz por termos competido, mas vimos a superioridade do Real", reconheceu o técnico do Al Hilal, o argentino Ramón Díaz.

Com esta vitória, o Real Madrid amplia seu domínio no no Mundial de Clubes com oito títulos, quatro a mais que o Bayern de Munique, o segundo maior vencedor.

