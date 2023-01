Real Madrid vence Athletic Bilbao e segue ritmo do líder Barça, que derrota Getafe

A- A+

O Real Madrid venceu por 2 a 0 em sua visita ao Athletic, em Bilbao, e se manteve no mesmo ritmo do Barcelona, líder da LaLiga com três pontos de vantagem, que sofreu para vencer o Getafe por 1 a 0 no estádio Camp Nou.

O francês Karim Benzema (25) e o alemão Toni Kroos (90) foram os autores dos gols do time 'merengue' que desta forma se recupera da perda da Supercopa da Espanha há uma semana em Riad, quando foi derrotado na final pelo Barça (3-1).

Após estes resultados, o Barcelona soma 44 pontos, contra 41 do Real Madrid. A Real Sociedad é terceira com 38 e o Atlético de Madrid fecha a zona da Liga dos Campeões, a 13 pontos do líder e a 7 do pódio.

O Real Madrid mostrou eficácia ao marcar o primeiro gol do jogo, num chute da meia-lua de Benzema aos 25 minutos, o nono do atual vencedor da Bola de Ouro nesta temporada na LaLiga.

O Athletic pressionou em busca do empate, principalmente no segundo tempo, mas o gigante da capital defendeu bem e o time basco pouco preocupou o goleiro Courtois.

O Real Madrid soube administrar e garantiu a vitória nos últimos instantes com um chute certeiro da entrada da área de Kroos (90).

"É evidente que a equipe voltou a defender bem; compacta, sólida", disse o técnico Carlo Ancelotti após o jogo.

"Com a vantagem no jogo, precisávamos defender e fizemos isso bem. Não cedemos e no final ganhamos", acrescentou.

Pedri decisivo

No Camp Nou, o Barcelona sofreu para vencer o Getafe (16º) por 1 a 0, mas somou três pontos importantíssimos que permitem consolidar sua liderança da LaLiga.

O jovem Pedri González foi o autor do único gol de um jogo em que o Getafe mereceu mais no segundo tempo, chegando a contar com diversas chances conquistar pelo menos um ponto fora de casa.

O Getafe começou assustando, com um gol logo aos 3 minutos de Borja Mayoral que acabou sendo anulado por impedimento do atacante.

Sem fazer um jogo extraordinário, o Barcelona assumiu o controle e aproveitou um erro na saída de bola do adversário para abrir o placar com um cruzamento da esquerda do brasileiro Raphinha que Pedri, na posição de centroavante, finalizou para a rede (35).

O meia quase provocou outro gol, mas do Getafe, quando tocou mal para Marc André ter Stegen, e Mayoral ficou cara a cara com o goleiro alemão, que acabou vencendo no mano a mano (41).

Como vem acontecendo em muitos jogos nesta temporada, o time comandado por Xavi Hernández recuou e deixou o Getafe se aproximar com perigo em busca do empate.

Borja Mayoral esteve perto de conseguir esse objetivo assim que voltou do vestiário com um chute cruzado que Ter Stegen mandou para escanteio (47) e o atacante revelado no Real Madrid teve outra chance clara com uma cabeçada que foi para fora (74).

Minutos antes, o Barça poderia ter complicado ainda mais as coisas se o árbitro da partida tivesse mostrado um cartão vermelho a Ousmane Dembelé, e não o amarelo, após a falta cometida sobre o zagueiro paraguaio Omar Alderete (68).

O Getafe tentou até ao fim e poderia ter conseguido um ponto com uma cabeçada de Juanmi Latasa nos acréscimos mas Ter Stegen voltou a aparecer para defender e dar a vitória à sua equipe (90+3).

"Não jogamos bem, fomos lentos, não atacamos bem", disse Xavi Hernandez, em entrevista à Movistar.

"Defendemos bem, mas é sempre difícil atacar uma linha defensiva tão fechada, mas não fomos afiados em nosso jogo, não fizemos uma grande partida de forma alguma e temos que melhorar. Mas conquistamos uma vitória importante, três pontos em casa e mais uma vez sem sofrer gols, o que também é importante", concluiu.

Mais cedo o Villarreal (5º), precisou de um pênalti após longos acréscimos (90 + 10) para vencer o Girona por 1 a 0. Dani Parejo converteu a penalidade.

Gerard Moreno havia perdido um pênalti aos 93 minutos, mas os donos da casa tiveram outro marcado a seu favor nos segundos finais.

O lanterna Elche empatou em casa (1-1) com o Osasuna (7º) e continua sem vencer nesta temporada na primeira divisão.

