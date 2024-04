A- A+

Campeonato Espanhol Real Madrid vence Barça e fica ainda mais perto do título espanhol A equipe Merengue abriu 11 pontos de diferença para os Catalães

O Real Madrid venceu neste domingo (21) o Barcelona por 3 a 2 no clássico de LaLiga, pela 32ª rodada do campeonato espanhol, com um gol de Jude Belligham já nos acréscimos dando assim um enorme passo rumo ao título.

O Barça saiu na frente com uma cabeçada de Andreas Christensen (6') e Vinicius Junior empatou de pênalti (18').

No segundo tempo Fermín fez 2 a 1 para o time catalão (69'), Lucas Vázquez deixou tudo igual novamente (73') e Bellingham apareceu nos acréscimos para fazer 3 a 2 e garantir o triunfo no Estádio Santiago Bernabéu (90'+2).

"Demos um passo muito importante para vencer esta Liga, temos muita vantagem, mas não temos que relaxar", disse o técnico Carlo Ancelotti, após a partida.

A equipe merengue é líder do campeonato com onze pontos de vantagem sobre os 'blaugranas', faltando seis rodadas para o final de LaLiga.

