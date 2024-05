Real Madrid vence Bayern por 2x1, de virada, e vai à final da Champions League

A- A+

O Real Madrid se classificou nesta quarta-feira (8) para a final da Liga dos Campeões ao vencer o Bayern Munique de virada por 2x1 no estádio Santiago Bernabéu, pelo jogo de volta das semifinais do torneio continental, com dois gols de Joselu.

Depois do empate em 2x2 na partida de ida em Munique, o canadense Alphonso Davies abriu o placar para o Bayern com um golaço de chute cruzado (68'), mas os gols de Joselu nos últimos minutos (88' e 90') deram ao Real Madrid a passagem para Wembley, onde enfrentará na final o Borussia Dortmund, que venceu o Paris Saint-Germain (1x0) na capital francesa na terça-feira.

Veja também

Jogos Olímpicos Natação: Nicolas Albiero alcança mais um índice olímpico para o Brasil