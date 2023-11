A- A+

Futebol Real Madrid vence Braga e se garante nas oitavas da Champions Brasileiros Vinicius Júnior e Rodrygo balançaram as redes na partida

O Real Madrid se garantiu nas oitavas de final da Liga dos Campeões ao derrotar o Braga por 3 a 0 nesta quarta-feira (8), no Santiago Bernabéu, pela quarta rodada do Grupo C.

Brahim Díaz abriu o placar no primeiro tempo (27') e os brasileiros Vinícius Júnior (58') e Rodrygo (61') ampliaram na etapa final a vantagem do time merengue, que se manteve na liderança da chave, com 100% de aproveitamento.



