Real Madrid vence Chelsea com dois gols de Rodrygo e vai às semifinais da Champions

O Real Madrid avançou às semifinais da Liga dos Campeões nesta terça-feira ao vencer o Chelsea por 2x0, com dois gols de Rodrygo, pelas quartas de final do torneio continental, em Stamford Bridge.

Os gols do brasileiro no segundo tempo (58' e 80') garantiram a classificação para o time 'merengue', que também havia vencido por 2x0 no jogo de ida em Madri e na próxima fase vai enfrentar o vencedor do confronto entre Manchester City e Bayern de Munique. O time inglês venceu na ida em casa por 3x0.

