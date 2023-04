Real Madrid vence Chelsea em casa e se aproxima das semifinais da Champions

O Real Madrid ficou mais perto das semifinais da Liga dos Campeões ao vencer nesta quarta-feira (12) por 2 a 0 o Chelsea, cujo goleiro Kepa Arrizabalaga evitou, com uma grande atuação, uma derrota maior neste jogo de ida das quartas de final do torneio.

Os gols de Karim Benzema (21') e Marco Asensio (74') colocaram o time 'merengue' em vantagem para a partida de volta que será disputada na próxima semana, em Stamford Bridge, onde os "Blues", que terminaram com dez jogadores em campo devido à expulsão de Ben Chilwell (59'), terão de partir para cima do time espanhol para reverter a situação.

Um ano depois do jogo que deu ao Real Madrid uma vaga nas semifinais da Liga dos Campeões contra o Chelsea na última temporada, a equipe espanhola dominou o time inglês, cujo objetivo desde o início parecia ser o de tentar sair do Santiago Bernabéu vivo.

Com uma defesa com cinco jogadores e o contra-ataque como principal arma, a equipe de Frank Lampard foi a primeira, porém, a assustar os torcedores locais, logo aos 2 minutos, em um grande avanço de João Félix, cujo chute foi defendido por Thibaut Courtois.

Foi praticamente a única chance em que se viu o português, jogador emprestado do Atlético de Madrid que foi desaparecendo do jogo gradativamente até ser substituído por Trevoh Chaolobah no segundo tempo (65'), saindo de campo em meio às vaias.

O Chelsea começou intenso, ajudado pelo bom desempenho de Kanté no meio-campo.

O meia francês, que havia feito o lançamento para a corrida de João Félix, deu outro susto dois minutos depois (4').

Benzema abre o caminho

O Chelsea deixou o Real Madrid desconcertado no início, mas aos poucos foi se acomodando e assumindo a posse de bola até que acabou levando o Chelsea a se fechar em seu campo.

Karim Benzema deu um aviso com um chute quase sem ângulo que foi travado por Kepa (12'), antes de reaparecer para empurrar para a rede uma bola que o companheiro de equipe Vinicius Junior (21') havia deixado na linha, após finalizar um cruzamento de Dani Carvajal.

O Chelsea respondeu com um cruzamento de Reece James finalizado por Raheem Sterling que Courtois (23') defendeu após um novo contra-ataque dos Blues, que lutavam para sair de seu campo.

O Real Madrid voltou a levar perigo mais uma vez pela esquerda, por onde Vinicius corria. Ele quase ampliou com um chute com pouco ângulo que Thiago Silva (26') tirou na linha do gol.

O atacante brasileiro foi um pesadelo para os zagueiros adversários, a quem superou em praticamente todos os mano a mano.

Em meio ao total domínio merengue, quase no intervalo, Fede Valverde roubou uma bola, avançou em velocidade e chutou para a defesa de Arrizabalaga (44').

O uruguaio havia sido recebido no início da partida pelos torcedores merengues aplaudido de pé, após o incidente do último final de semana com o jogador do Villarreal, Álex Baena.

Superioridade numérica

Após o intervalo, o Real Madrid consolidou seu domínio baseado na superioridade numérica, depois da expulsão de Chilwell ao derrubar Rodrygo na entrada da área (59').

O Chelsea, com um a menos, se fechou atrás e deixou na frente apenas Kai Havertz, que havia entrado no lugar de Sterling (65'), para tentar aproveitar algum contra-ataque.

O Real Madrid poderia ter aumentado o placar com um belo disparo de Modric que passou raspando a trave de Kepa (51'), mas teve de esperar até o minuto 74 para marcar o segundo gol.

Asensio, que havia entrado no lugar de Rodrygo (71'), recebeu um passe de Vinícius na entrada da área e disparar um chute colocado, para o delírio da torcida.

Esse segundo gol foi o golpe final para o Chelsea, que passou os últimos minutos mais preocupado em evitar o terceiro do que em tentar diminuir a diferença no placar.