Champions League Real Madrid vence Liverpool e garante vaga em mais uma quartas de final da Champions League Apesar da vantagem conquistada no jogo da ida, Real não deitou no resultado e conquistou mais uma vitória

O Real Madrid se classificou nesta quarta-feira (15) para as quartas de final da Liga dos Campeões, ao vencer o Liverpool, por 1x0, pelo jogo de volta das oitavas de final do torneio, no estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola.

Um gol de Karim Benzema já perto do final (78') garantiu a vitória ao gigante 'merengue', que vai continuar assim defendendo o seu título continental, depois da vitória maiúscula de 5x2 conquistada na partida de ida, em pleno Anfield.

Os merengues vão continuar o seu caminho depois de um jogo em que o Liverpool foi melhorando, mas sem dar a sensação de que levaria grande perigo para os donos da casa.

O time inglês demorou quase meia hora para colocar intensidade no jogo contra o Real Madrid, que dominou o jogo. O Liverpool se mostrou muito parado e fechado na defesa, só partindo para cima no segundo tempo.

Os 'Reds' poderiam ter aberto o placar quando Darwin Núñez aproveitou um passe de Mohamed Salah para e disparou um chute que Courtois defendeu com o pé (7').

Após esse susto, o Real Madrid assumiu a posse de bola, bem conduzida por um magistral Toni Kroos no meio de campo e um Benzema muito ativo, que não hesitou em se afastar da área para apoiar os companheiros.

- Alisson segura Liverpool -

O alemão tentou a sorte com um chute de longe que foi defendido por Alisson (11'), que voltou a brilhar em uma tentativa de Vinícius Junior (14'), quando o Bernabéu inteiro já gritava gol.

O goleiro do Liverpool, destaque de sua equipe nesta quarta-feira, ressurgiu para dar um tapa na bola e desviar para o travessão em um disparo de Camavinga (20).

Num jogo em que todos esperavam que o Liverpool atacasse, o que se viu foi o contrário com o Real Madrid chegando mais até que, após meia hora de jogo, os ingleses decidiram procurar mais verticalidade.

Os jogadores comandados por Jurgen Klopp, que havia colocado em campo quatro atacantes por causa da necessidade de reverter a grande desvantagem, começaram a procurar o gol contrário com lançamentos longos para Salah e Ñúñez.

O uruguaio do Liverpool deu um chute cruzado que obrigou Courtois (33') a voar. O belga apareceu de novo para defender um disparo de Cody Gakpo pouco depois (36').

O intervalo interrompeu a melhora do Liverpool, que após o intervalo, continuou a pressionar na frente procurando recuperar a bola rapidamente, com mais frescor graças à entrada de Firmino no lugar de Darwin Núñez.

- Benzema garante vitória -

O Liverpool começou a chegar mais, mas teve dificuldade para superar a boa disposição em campo do Real Madrid, que continuou a controlar o jogo e tentou aproveitar os espaços deixados pelos ingleses para surpreender no contra-ataque.

Uma dessas saídas rápidas terminou com uma chance desperdiçada por Valverde, que ficou cara a cara com Alisson. Logo depois o goleiro brasileiro defendeu outro chute de Benzema (53').

O francês voltou a ter outra grande oportunidade com um disparo em que a bola subiu acima do necessário (68').

A equipe merengue, depois de resistir aos ataques muito intensos dos visitantes nos primeiros minutos da segunda etapa, foi diminuindo o ritmo do jogo controlando ao máximo a posse de bola.

A equipe merengue não abriu mão de pressionar o Liverpool em vez de se fechar atrás até que encontrou o gol que garantiu a vitória.

Vinícius escorregou na área quando ia chutar, mas deixou para Benzema, que chutou à queima-roupa e fez 1x0 (78').

Depois do gol, o Liverpool se lançou ao ataque, mas não conseguiu sequer o empate.

