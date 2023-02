A- A+

Campeonato Espanhol Real Madrid vence Osasuna e coloca pressão no Barcelona Os rivais espanhóis estão disputando a liderança do campeonato nacional

O Real Madrid conseguiu uma vitória sofrida sobre o Osasuna por 2 a 0 neste sábado (18), somando três pontos que o aproximam do líder Barcelona, que no domingo (19) recebe o Cádiz nesta 22ª rodada do Campeonato Espanhol.

Jogando fora de casa, o time merengue sofreu em muitos momentos do jogo com a velocidade do adversário, até que conseguiu abrir vantagem na reta final com gols do uruguaio Federico Valverde (79') e Marco Asensio (90'+1).

"Foi uma partida equilibrada, competitiva, bem jogada por ambas as equipes. Nosso time jogou bem, sofreu quando tinha que sofrer, buscou o momento certo para marcar... Estamos muitos satisfeitos", analisou o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti.

Valverde parece ter recuperado o grande nível que mostrou até a pausa para a Copa do Mundo de 2022, o que é uma grande notícia para os espanhóis, que na terça-feira visitam o Liverpool na ida das oitavas de final da Champions.

O time merengue agora soma 51 pontos em LaLiga, cinco atrás do Barça.

