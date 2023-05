A- A+

COPA DO REI Real Madrid vence Osasuna e é campeão da Copa do Rei Equipe foi campeão pela 20ª vez com gols de Rodrigo

O Real Madrid se sagrou campeão da Copa do Rei pela 20ª vez em sua história ao vencer neste sábado o Osasuna por 2 a 1, com dois gols do atacante Rodrygo.

O time merengue saiu na frente com o brasileiro marcando logo aos dois minutos, mas Lucas Torró deixou tudo igual no segundo tempo (57'), antes de Rodrygo voltar a balançar as redes (69') para garantir o título, que não vinha para o clube desde 2014.





