Real Madrid vence Sevilla, mantém vantagem na ponta do Espanhol e amplia série invicta

A- A+

Em jogo tenso e de nível técnico abaixo da média, o Real Madrid superou o Sevilla por 1 a 0, neste domingo, manteve sua vantagem na liderança do Campeonato Espanhol e ainda ampliou sua série invicta na competição. Agora são 20 jogos sem derrota, sequência que garante o Real com oito pontos de vantagem na frente do vice-líder Barcelona.



Cada vez mais perto do troféu, o Real soma 65 pontos, contra 57 do rival catalão, que também ganhou na rodada. Já o Sevilla briga na outra ponta da tabela, tentando se afastar da zona de rebaixamento. Com 24 pontos, está em 15º lugar, apenas três posições acima da zona de rebaixamento.



O jogo no Santiago Bernabéu foi marcado pelo reencontro entre o zagueiro Sergio Ramos e o Real, seu ex-time, e também pela tensão dentro de campo. A partida começou a esquentar aos 9 minutos, quando Lucas Vásquez mandou para as redes. Os jogadores do Sevilla reclamaram de uma falta do Real no início da jogada e o árbitro foi consultar o VAR.



A demora na decisão gerou reclamações de ambos os lados. Até mesmo o técnico Carlo Ancelotti, conhecido pela tranquilidade na beira de campo, criticou o árbitro e levou cartão amarelo. A arbitragem acabou anulando o gol por falta de Nacho no começo do lance. A tensão se manteve com muitas jogadas ríspidas, lances perigosos e muitas reclamações.





Por consequências, os torcedores de ambos os times viram um jogo de poucas chances no restante do primeiro tempo. O apuro técnico dava lugar a disputas mais renhidas nas divididas. A partida só ganhou em qualidade no segundo tempo, quando o Real começou a se sentir mais à vontade em campo.



Logo aos 3 minutos, Valverde acertou o pé da trave, assustando a defesa do Sevilla. Na sequência, aos 9, Vinicius Júnior encheu o pé de dentro da área e exigiu bela defesa do goleiro Nyland.



As investidas deram resultado aos 35. Modric pegou sobra de fora da área, encheu o pé e venceu o goleiro do Sevilla, anotando o único gol da partida. O veterano de 38 anos foi muito festejado pela torcida e pelos próprios companheiros de time.



Mais cedo, o Athletic Bilbao levou 3 a 1 do Betis e viu naufragar sua nova tentativa de se aproximar dos primeiros colocados da tabela. O brasileiro Willian José foi o responsável pela assistência do primeiro gol do Betis, diante de sua torcida O time de Bilbao estacionou nos 49 pontos, em quinto lugar. O Betis vem logo atrás, com 42.



Em outros resultados do dia, Cádiz e Celta de Vigo empataram por 2 a 2, na casa do primeiro. Os dois times brigam para escapar da zona de rebaixamento. O Cádiz é o primeiro da lista, em 18º, com 18, enquanto o Celta figura em 17º, com 21. E Las Palmas e Osasuna empataram por 1 a 1.

Veja também

Tênis Em final argentina, Báez vence Navone e conquista Rio Open