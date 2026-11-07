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Futebol Internacional Real Madrid vence vice-lanterna com facilidade e coloca fogo no clássico Atlético x Barcelona Time do técnico José Mourinho chegou aos 30 pontos no Campeonato Espanhol, mesma quantidade do líder Barcelona

O Real Madrid fez sua parte em sua volta à LaLiga, vencendo o Valencia por 3 a 0 neste sábado no Mestalla, e saiu fortalecido na disputa pelo título. O time do José Mourinho chegou aos 30 pontos no Espanhol, apimentando ainda mais o clássico entre Atlético de Madrid e Barcelona, que se enfrentam neste domingo no Metropolitano, na capital espanhola.



Mourinho já havia dito, antes do triunfo em Valencia, que o clássico será bom para o Real já que pelo menos um dos rivais deixará de conquistar 3 pontos na 12ª rodada.

O Barcelona tem vantagem nos critérios de desempate e lidera com os mesmos 30 pontos do Real, enquanto o Atlético soma 28. O Valência é apenas o 19º, com 9.

Mesmo na condição de visitante, o Real começou o jogo pressionando e dando pouco espaço para o Valência. Apesar da dificuldade de manter a posse de bola, o time da casa conseguiu assustar o Real.

O jovem Mayol, de 18 anos, aproveitou um cochilo de Tchouameni e exigiu uma boa defesa de Courtois. Na cobrança de escanteio, Guido Rodriguez marcou, mas estava em posição de impedimento.



Depois disso, o Real dominou e chegou aos gols que lhe deram a oitava vitória consecutiva. Aos 28, Mbappé cobrou falta, que explodiu na barreira. Valverde aproveitou o rebote e desferiu um chute potente de fora da área, impossível para o goleiro Dimitrievski.

Nove minutos depois, Bellingham driblou um adversário, avançou à linha de fundo pela esquerda e cruzou para trás. Arda Güler só precisou tocar para o gol.



Na segunda etapa, o Real continuou na pressão. Mbappé demonstrava disposição para se aproximar do brasileiro Raphinha na artilharia de LaLiga, tentando até mesmo uma bicicleta.

Aos 31, foi recompensado. Arda Guler ganhou disputa com Pepelu e fez um belo passe para deixar o francês diante de Dimitrievski. O atacante tocou para o lado, tirando do goleiro, e marcou seu 13º gol no campeonato, contra 15 de Raphinha.



O Valência viu sua situação piorar quando Gaya fez falta em Mbappé, que partia em velocidade para o contra-ataque, e foi expulso. Endrick entrou aos 39, no lugar de Bernardo Silva, mas não marcou.

O Real agora aproveita a pausa provocada pela Data Fifa e só volta a jogar pela LaLiga no dia 21 de novembro contra o Celta, no Santiago Bernabéu.

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