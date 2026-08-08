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FUTEBOL Após renovar com Real Madrid, Vini joga com braçadeira de capitão na vitória sobre o Ferencvaros As informações da imprensa espanhola apontam que o camisa 7 receberá 22 milhões de euros (R$ 129 milhões) por ano

O brasileiro Vinícius Jr estreou sua renovação de contrato até 2032 com o Real Madrid usando a braçadeira de capitão no amistoso em que a equipe de José Mourinho venceu o Ferencvaros por 2 a 1, neste sábado (8), em Budapeste.

O jogador da base Mario Rivas (41') e Carlos Espí (49'), contratado em 30 de julho junto ao Levante, marcaram os gols do time merengue, enquanto Kenan Kodro (57'), filho do ex-atacante do Barcelona Meho Kodro, descontou para a equipe húngara.

Sem os jogadores que disputaram a Copa do Mundo - Kylian Mbappé, Jude Bellingham, o recém-campeão Marc Cucurella e o reforço de peso Yan Diomandé —, o novo Real Madrid de Mourinho contou com o português Bernardo Silva, que estreou com a camisa 'merengue' no segundo tempo.

Em uma equipe com grande poder de fogo ofensivo, a serenidade de Silva pode ser uma das chaves para encontrar o equilíbrio. Embora ainda sem ritmo de jogo, o ex-jogador do Manchester City demonstrou qualidade e competência para conquistar seu espaço no meio-campo.

Quem também estreou, com um gol quatro minutos após entrar em campo, foi Espí, um reforço surpresa de 21 anos que assinou por cinco temporadas em uma transferência de cerca de 30 milhões de dólares (R$ 152,5 milhões na cotação atual), segundo a imprensa.

Vinícius também jogou entre os titulares. Ele renovou contrato na quinta-feira até 2032, após uma negociação de 18 meses que ocorreu quando parecia que ele estava perto de se transferir para o Arsenal.

O brasileiro de 26 anos, no clube merengue desde 2018, mostrou que precisa de minutos em campo para recuperar seu melhor nível.

O primeiro jogo oficial do Real Madrid será fora de casa contra o Espanyol, no sábado, 22 de agosto, pela primeira rodada de LaLiga.

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