A- A+

Campeonato Espanhol Real Madrid vira sobre Almería com gol no fim; Girona goleia Sevilla Os Merengues se mantém na segunda colocação com um ponto atrás do Girona, sensação do campeonato

O Real Madrid perdia por 2 a 0 para o lanterna Almería no intervalo, mas conseguiu vencer por 3 a 2 com um gol de Dani Carvajal no apagar das luzes (90'+9), em jogo disputado neste domingo (21), pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol, que também teve a goleada do líder Girona sobre o Sevilla por 5 a 1 e a vitória do Barcelona sobre o Betis por 4 a 2.

O gol de Carvajal foi a culminação de uma virada emocionante para o time merengue, que temia o pior quando Largie Ramazani (1') e Edgar González (43') colocaram o Almería em vantagem no primeiro tempo.

Jude Bellingham iniciou a reação na segunda etapa cobrando pênalti (57') e Vinícius Júnior empatou pouco depois (67') mandando a bola para as redes com o ombro, em uma jogada que teve que ser revisada pelo VAR para checar um possível toque com o braço do brasileiro.

A reta final da partida foi de pressão total do Real Madrid em busca da vitória.

Bellingham teve um gol anulado (76') e depois o time merengue criou várias chances claras para marcar, com Vini Jr. (82'), o próprio Bellingham (82') e Dani Ceballos (85').

Nos últimos instantes, Carvajal apareceu na segunda trave para completar uma bola escorada de cabeça por Bellingham e marcar o gol da virada (90'+9).

"Perdemos completamente o primeiro tempo. No intervalo, sabíamos que tínhamos que melhorar, acreditamos nisso e conseguimos a vitória", disse Carvajal à Real Madrid TV.

O Almería, lanterna com apenas 6 pontos e que ainda não venceu no campeonato, viveu uma tarde especialmente dolorosa. O time teve um gol anulado pelo VAR no segundo tempo (63'), que teria colocado 3 a 1 no placar. Nos acréscimos, o técnico Gaizka Garitano foi expulso por reclamação.

"Vocês já viram o jogo, o que aconteceu. Aí nos puniram por falar, mas vocês já viram o que aconteceu. Não é a primeira vez que isso acontece", disse Garitano após a partida, muito irritado com a arbitragem.

Na classificação, o Real Madrid se mantém na segunda colocação com um ponto atrás do Girona. O time merengue ainda tem um jogo a menos na tabela.

- Girona goleia Sevilla -

Sensação da temporada, o Girona goleou o Sevilla por 5 a 1 no último jogo deste domingo, em que o atacante Artem Dovbyk brilhou com um hat-trick.

O time da Andaluzia chegou a abrir o placar com Isaac Romero (10'), mas o show de Dovbyk não demorou a acontecer.

O ucraniano marcou três gols em seis minutos (13', 15' e 19') e o Girona foi para o intervalo com dois de vantagem.

No segundo tempo, o líder do campeonato fez mais um com o também ucraniano Viktor Tsygankov (56'), aproveitando passe do brasileiro Savinho, e fechou a goleada com Christian Stuani.

A vitória serve para o Girona virar a página depois do decepcionante empate sem gols com o Almería na semana passada.

Por outro lado, o Sevilla (17º) segue em situação complicadíssima, com apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.

- Ferran Torres brilha em vitória do Barça -

Também neste domingo, o Barcelona sofreu para derrotar o Betis por 4 a 2, com direito a hat-trick e uma assistência de Ferran Torres.

A vitória parecia encaminhada quando Ferran colocou o Barça em vantagem ao marcar duas vezes (21' e 48'), mas o ex-Real Madrid Isco também fez dois (56' e 60') e deixou tudo igual nos primeiros minutos da segunda etapa.

Na reta final, o time catalão sacramentou a vitória com gol de João Félix aproveitando assistência de Ferran Torres (90'), que fechou o placar nos acréscimos (90'+2).

Graças à vitória, o Barcelona sobe para a terceira posição na tabela, com três pontos de vantagem sobre o Athletic Bilbao (4º), que no sábado perdeu para o Valencia (7º).

Na luta pelo título, o time 'blaugrana' está a oito pontos do Girona.

-- Jogos da 21ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Alavés - Cádiz 1 - 0

- Sábado:

Rayo Vallecano - Las Palmas 0 - 2

Villarreal - Mallorca 1 - 1

Valencia - Athletic Bilbao 1 - 0

Celta Vigo - Real Sociedad 0 - 1

- Domingo:

Osasuna - Getafe 3 - 2

Real Madrid - Almería 3 - 2

Betis - Barcelona 2 - 4

Girona - Sevilla 5 - 1

- Segunda-feira:

(17h00) Granada - Atlético de Madrid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Girona 52 21 16 4 1 51 25 26

2. Real Madrid 51 20 16 3 1 43 13 30

3. Barcelona 44 20 13 5 2 40 24 16

4. Athletic Bilbao 41 21 12 5 4 38 21 17

5. Atlético de Madrid 38 19 12 2 5 39 23 16

6. Real Sociedad 35 21 9 8 4 32 21 11

7. Valencia 32 21 9 5 7 27 24 3

8. Las Palmas 31 21 9 4 8 21 17 4

9. Betis 31 21 7 10 4 24 24 0

10. Getafe 26 20 6 8 6 26 28 -2

11. Osasuna 25 20 7 4 9 25 31 -6

12. Alavés 23 21 6 5 10 19 27 -8

13. Rayo Vallecano 23 20 5 8 7 18 26 -8

14. Villarreal 20 21 5 5 11 28 42 -14

15. Mallorca 20 21 3 11 7 19 25 -6

16. Celta Vigo 17 21 3 8 10 21 31 -10

17. Sevilla 16 21 3 7 11 26 35 -9

18. Cádiz 15 21 2 9 10 15 31 -16

19. Granada 11 20 2 5 13 22 41 -19

20. Almería 6 21 0 6 15 21 46 -25

Veja também

Pré-Olímpico Argentina arranca empate com Paraguai na estreia no Pré-Olímpico