Real Madrid visita Manchester City em duelo decisivo pelas semis da Champions; confira escalações

Depois do empate em 1x1 no Santiago Bernabéu na semana passada, o Real Madrid visita o Manchester City nesta quarta-feira (17), no Etihad Stadium, pelo jogo de volta das semifinais, para chegar a mais uma decisão de Liga dos Campeões da Europa.

Jogando em casa, os 'Citizens' sofreram apenas uma derrota na temporada. Desde o empate com o Everton (1x1) no dia 31 de dezembro do ano passado, a equipe venceu todos os jogos em seu estádio.Será uma tarefa difícil para o Real Madrid, atual campeão da Europa, que nunca venceu na casa do City.

- 'Chegamos no topo' -

Visando o duelo com os ingleses, o técnico Carlo Ancelotti poupou vários jogadores na vitória do último sábado sobre o Getafe (1x0), pelo Campeonato Espanhol. Rodrygo, David Alaba e Karim Benzema sequer foram relacionados, enquanto Toni Kroos, Luka Modric e Vinícius Júnior entraram no segundo tempo e Antonio Rüdiger ficou no banco.

"Quero preservar os jogadores que estão cansados", admitiu Ancelotti antes da partida, durante a qual o meia Eduardo Camavinga saiu com uma leve entorse no joelho, mas já está recuperado.

Outra boa notícia é o retorno do zagueiro brasileiro Éder Militão, fora do jogo de ida por suspensão.

"Chegamos no topo porque é um jogo que temos na cabeça há muito tempo", afirmou Ancelotti, para quem a coragem será fundamental.

"Em nível individual e coletivo, as duas equipes são parecidas, mas a coragem faz a diferença, saber aguentar e sofrer. A coragem vai fazer a diferença", disse o italiano, antes do duelo contra um City que quer se vingar da eliminação nas semis do ano passado.

- 'Liberdade de jogo' -

"O empate no Bernabéu foi bom, porque no Etihad temos muita confiança. Aqui temos resultados muito bons", disse em entrevista nesta terça-feira o lateral Kyle Walker.

"Em casa nos sentimos livres e esperamos ter essa sensação de liberdade amanhã no jogo", acrescentou o técnico dos 'Citizens', Pep Guardiola.

Em Madri, Rüdiger não deu espaço para Erling Haaland, que passou em branco no jogo de ida. No entanto, o atacante norueguês surge mais uma vez como o grande perigo do City.

Jogando no Etihad Stadium, Haaland marcou 35 dos 52 gols da equipe na temporada.

"Não é nada especial, não estou pensando muito nas coisas. Não vamos mudar muito, só algumas coisas para fazer com que o jogo seja mais fluido", antecipou Guardiola.

"Disse aos jogadores para viverem o jogo como uma grande oportunidade, que aproveitem a sorte que temos de estar aqui. Depende de nós, temos que ser nós mesmos e ganhar um jogo para chegar à final", concluiu o treinador.

-- Prováveis escalações:

Manchester City: Ederson - Walker, Dias, Stones, Akanji, Bernardo - Rodri - De Bruyne, Gundogan, Grealish - Haaland. Técnico: Pep Guardiola (ESP)

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Éder Militão, Rüdiger, Alaba - Modric, Kroos, Camavinga - Rodrygo (ou Valverde), Benzema, Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti (ITA)

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

