Real Madrid visita o Union Berlin pela Champions League; veja onde assistir, horário e escalações

Na aguardada conclusão da fase de grupos da Champions League 2023/24, Union Berlin e Real Madrid se encontram nesta terça-feira (12), no Estádio Olímpico de Berlim. O embate, agendado para às 17h (horário de Brasília), destaca o Real Madrid como líder absoluto do Grupo C, ostentando 100% de aproveitamento com 15 pontos.

Enquanto os Merengues já carimbaram seu passaporte para as oitavas de final, o Union Berlin, na sua estreia na competição, busca uma reviravolta frente ao time espanhol para manter viva a esperança de se classificar para a Europa League. Atualmente, o Union Berlin ocupa a última posição do grupo com apenas dois pontos.

A ausência de Vinícius Jr., devido a uma lesão com retorno previsto para fevereiro de 2024, além de, Courtois, Éder Militão e Camavinga, são uma baixas significativas para o Real Madrid. O técnico Carlo Ancelotti, entretanto, assegura que a equipe manterá o foco na vitória, visando encerrar a fase de grupos com um desempenho sólido.

O Union Berlin, orientado por Nenad Bjelica, enfrenta a difícil missão de superar o Real Madrid para assegurar uma vaga na Europa League, dependendo, também, do resultado do confronto entre Braga e Napoli.

Onde assistir: TNT e HBO Max

Horário: 17h

Prováveis escalações:

Union Berlin: Ronnow, Juranovic, Knoche, Diogo Leite e Roussillon; Haberer, Khedira, Hollerbach e Volland; Gosens e Behrens. Técnico: Nenad Bjelica.

Real Madrid: Kepa; Lucas Vazquez. Rudiger, Nacho Fernández e Fran Garcia; Toni Kroos, Nico Paz e Valverde; Brahim Díaz, Rodrygo e Joselu. Técnico: Carlo Ancelotti.



