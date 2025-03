Real Madrid x Atlético de Madrid: técnicos projetam derby na Champions League

A- A+

Real Madrid e Atlético de Madrid começam, nesta quarta-feira (03), mais um capítulo de uma intensa rivalidade. Pelo confronto de ida das oitavas de final da Champions League, Carlo Ancelotti e Diego Simeone projetaram o primeiro duelo entre os rivais da capital espanhola.

Blancos

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmou que o confronto de oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid será decidido no jogo de volta, no dia 12 de março, no estádio Metropolitano.

"Vai ser um duelo equilibrado e será decidido no jogo de volta. O objetivo de amanhã [terça-feira] é jogar bem e abrir uma vantagem. O jogo é equilibrado e competitivo, mas não podemos pensar em abrir uma grande vantagem amanhã. O adversário é forte", afirmou Ancelotti em entrevista coletiva na véspera do jogo de ida, no Santiago Bernabéu.

O treinador italiano ressaltou que o time merengue deve se manter fiel ao seu estilo, apesar dos desfalques de Dani Ceballos por lesão e de Jude Bellingham por suspensão.

"Acho que não vai mudar a ideia que temos de jogar. Temos que levar em conta que os jogadores que descansaram podem ter a oportunidade amanhã: Asencio, Camavinga... Temos que ver este tipo de coisa e nada mais. Não vamos reforçar o meio-campo ou tirar um atacante. Temos que manter a mesma ideia".

Ancelotti também destacou que o Atlético é uma equipe muito mais vertical que o Manchester City, que o Real Madrid eliminou no playoff de acesso às oitavas de final da Champions, por isso espera maior resistência do rival de Madri.

Colchoneros

Por outro lado, técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, ressaltou que sua equipe é "crescimento puro", ao ser perguntado sobre se estaria à altura de Real Madrid e Barcelona.

"Sempre coloquei Barcelona e Real Madrid [à frente] pela história que têm. Nós somos crescimento puro, o que é muito bonito", declarou Simeone em entrevista coletiva na véspera do jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, no estádio Santiago Bernabéu.

O Atlético nunca eliminou seu eterno rival na Champions.

"É um jogo com muito respeito, contra um grande adversário. Eles nos respeitam da mesma forma que os respeitamos. Os jogos anteriores não vão influenciar, isto é a Champions", acrescentou o treinador argentino.

"Mara a cidade de Madri é espetacular e para Espanha também porque uma das duas equipes estará nas quartas de final. Para nós, que vamos jogar, temos que aproveitar. Estamos preparados para o que vier", continuou.

Simeone prevê um duelo intenso: "Um jogo deste calibre é cheio de detalhes. Já sabemos o que há por trás destes jogos, os detalhes são definitivos. O time que controlar melhor essas situações vai avançar".

O argentino também está convencido de que o estilo de jogo Atlético pode incomodar o Real Madrid.

"Sabemos que vamos enfrentar um grande rival, conhecemos nossos pontos fortes e nossas armas, nós as conhecemos, potencializamos e procuramos construí-las", concluiu Simeone.

Veja também