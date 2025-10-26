A- A+

Campeonato Espanhol Real Madrid x Barcelona: confira onde assistir ao "El Clásico" deste domingo (26) Equipes se enfrentam no Santiago Bernabéu, às 12h15 (horário de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol

Real Madrid e Barcelona se enfrentam neste domingo (26), às 12h15 (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol. O “El Clásico”, como é conhecido, mais uma vez tem caráter decisivo para ambas as equipes.

Atual líder, com 24 pontos, o Real Madrid pode abrir uma diferença de cinco pontos para o vice-líder Barcelona em caso de vitória no clássico. Já para os Culés, que atualmente somam 22 pontos, uma vitória contra os Merengues leva a equipe à liderança do campeonato.

Artilheiro



Para o duelo, o Real Madrid chega apostando na grande fase de Mbappé. O atacante francês é o artilheiro da equipe na temporada, com 15 gols marcados. Os brasileiros Vinícius Júnior e Éder Militão devem ser opções para o time titular de Xabi Alonso, enquanto Rodrygo e Endrick devem começar no banco.

Já do lado do Barcelona, o espanhol Lamine Yamal deve ser a principal esperança ofensiva da equipe para o duelo. Nos sete jogos em que atuou na temporada, o jovem já marcou três gols e deu cinco assistências.

A equipe blaugrana, no entanto, contará com desfalques de peso para o duelo. Raphinha e Lewandowski não jogarão a partida por causa de lesão.

Confira as prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Valverde, Éder Militão, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Camavinga e Bellingham; Arda Güler, Mbappé e Vinícius Junior. Técnico: Xabi Alonso.

Barcelona: Szczsny; Koundé, Cubarsí, Eric García e Balde; De Jong e Pedri; Lamine Yamal, Fermín López e Marcus Rashford; Ferran Torres. Técnico: Hansi Flick.

Onde assistir: Disney+ (Streaming)



Veja também