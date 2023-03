A- A+

COPA DO REI Real Madrid x Barcelona pela semifinal da Copa do Rei: saiba prováveis escalações e onde assistir Com quatro vitórias nos últimos cinco jogos o Real vem embalado para pegar o Barça, que, apesar de ganhar do time merengue no último El Clásico, vem de eliminação na Europa League para o Manchester United

Nesta quinta-feira (2), Real Madrid e Barcelona se enfrentam pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Rei. O El Clásico acontece no Santiago Bernabéu, às 17h. Isolados na disputa pelo título de La Liga, os dois maiores clubes da Espanha agora duelam pelo mata-mata do torneio.

No último confronto entre eles, melhor para o clube catalão que ganhou a final da Supercopa da Espanha, por 3 a 1, no próprio Santiago Bernabéu, palco do jogo de logo mais. Na oportunidade, Lewandowski, Gavi e Pedri marcaram para o Barça enquanto Benzema fez o de honra do clube merengue.

Para esse confronto, o Real Madrid de Carlo Ancelotti, que está invicto há seis jogos, vem com algumas baixas no time considerado principal. Além de Mendy, lesionado desde janeiro deste ano, o técnico italiano conta com o desfalque de Alaba, que se machucou no jogo contra o Liverpool pela Champions League. Rodrygo, que também se machucou contra os Reds, voltou a treinar e deve ficar à disposição para o jogo. Outro que retorna é Tchouaméni, recuperado de uma gripe.

Já o Barcelona de Xavi vem de eliminação na Europa League para o Manchester United, e tem algumas baixas importantes, inclusive de Lewandowski, artilheiro do time com 24 gols nesta temporada - contando todas as competições. O camisa 9 se lesionou no jogo contra o Almería e se junta a Dembélé e Pedri, que estão com problemas na coxa. Além deles, Christensen tomou uma pancada no tornozelo no treino desta quarta-feira (1) e é dúvida para o clássico. Segundo informações da imprensa local, o atleta pode até jogar com inflitrações.

Prováveis escalações

Real Madrid | Técnico: Carlo Ancelotti

Courtois; Carvajal, Militão, Rüdiger e Nacho; Kroos, Tchouaméni e Modric; Valverde (Rodrygo), Benzema, Vinícius Júnior.

Barcelona | Técnico: Xavi Hernandez

Ter Stegen; Koundé, Araújo, Christensen (Ronald Araújo) e Baldé; Frenkie de Jong, Busquets e Sergi Roberto; Raphinha, Ferran Torres e Gavi.

Transmissão: ESPN e Star+.

