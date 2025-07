Real Madrid x Borussia Dortmund: confira escalações e onde assistir

A- A+

Finalistas da Liga dos Campeões da Europa na temporada 2023/2024, Real Madrid-ESP e Borussia Dortmund-ALE se enfrentam neste sábado (5), às 17h, em Nova Jersey, pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. O confronto será disputado no Metlife Stadium, conhecido por ser o palco dos empates envolvendo clubes europeus na competição.

Nos três jogos disputados no estádio com envolvimento de um clube europeu, os resultados foram todos empates. O próprio Dortmund conhece bem esse sina, já que ficou no 0x0 com o Fluminense. Mesmo resultado visto entre Porto e Palmeiras. Os portugueses, no mesmo local, ficaram no 4x4 com o Al Ahly-EGI. Se isso ocorrer com alemães e espanhóis, o confronto será definido nas penalidades.

Dono das duas assistências para os gols de Guirassy contra o Monterrey, o atacante Adeyemi não escondeu a empolgação com o duelo.

"Claro que nosso objetivo é vencer esta partida. Se começarmos como no último jogo, pode ser muito difícil para o Real. Sabemos a qualidade deles. Temos que levar isso em consideração, claro. Mas também somos capazes e não precisamos nos intimidar. Estamos felizes por jogar contra um adversário tão forte. E, no fim das contas, vamos dar tudo de nós mais uma vez e tentar vencer”, afirmou.



No Real, o atacante Mbappé pode ser a novidade na equipe titular. Na ausência do francês, porém, Gonzalo García não fez feio, marcando três gols no torneio. Quem está confirmado para o duelo é o inglês Jude Bellingham, que por pouco não enfrentará o irmão Jobe Bellingham. O atleta do Dortmund e irmão do craque do clube espanhol está suspenso e desfalca os alemães.



Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen e Fran García; Tchouámeni, Valverde, Arda Güler e Bellingham; Vinicius Júnior e Gonzalo García (Mbappé). Técnico: Xabi Alonso.

Provável escalação do Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton e Bensenbaini; Yan Couto, Sabitzer, Nmecha e Svensson; Adeyemi, Brandt e Guirassy. Técnico: Niko Kovac.

Onde assistir: Globo (Tv aberta), SporTV (Tv fechada), Globoplay (Streaming), CazéTV(Youtube, Prime Vídeo e Disney+) e DAZN (Streaming).

