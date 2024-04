Real Madrid x City e Arsenal x Bayern de Munique; Saiba onde assistir aos jogos da Champions

A- A+

A Champions está de volta e, desta vez, traz confrontos pesadíssimos na fase de quartas de final. Em jogo com cara de final, o Real Madrid recebe o Manchester City no Santiago Bernabéu, em Madri. Já o Bayern de Munique vai até o Emirates, em Londres, encarar o Arsenal. Os dois jogos acontecem simultaneamente às 16h (horário de Brasília).

Real Madrid x Manchester City

Há quem diga que esse duelo é a final antecipada da competição. Inúmeros atrativos comprovam esse pensamento. A presença de craques como Vinicius Júnior e Bellingham, pelo Real, Haaland e De Bruyne, pelo City, o embate de grandes técnicos - Ancelotti e Guardiola - além dos últimos confrontos memoráveis entre eles.

Aliás, esse jogo vem acontecendo com certa recorrência nas últimas Champions. Nas últimas quatro edições, os times se encontraram em três oportunidades, todas por fase mata-mata. Em 20/21, o City levou a melhor e despachou o Real nas oitavas. Já em 21/22 foi a vez dos Merengues darem o troco e eliminarem os ingleses na semifinal. Por último, na temporada passada, o time de Haaland foi quem avançou.

Onde assistir: SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e MAX (Streaming).

Horário: 16h (horário de Brasília)

Arsenal x Bayern de Munique

No mesmo horário, outro duelo interessante também acontece. O Arsenal, lutando ponto a ponto com Liverpool e City pelo título da Premier League, tenta agora repetir a boa temporada na Champions. Os Gunners enxergam a má fase do Bayern como uma ótima oportunidade para voltar às semifinais do torneio, coisa que não há 15 anos.

Por outro lado, o Bayern enxerga na Champions a única chance de sucesso na temporada. Eliminado da Copa da Alemanha, prestes a ter sua hegemonia de títulos desbancada no Campeonato Alemão, pelo Bayer Leverkusen, e crise interna entre os jogadores, o técnico Thomas Tuchel e a diretoria. Esse é o cenário atual do time, que deposita todas as suas esperanças no artilheiro Harry Kane.

Onde assistir: Space (TV fechada) e MAX (Streaming)

Horário: 16h (horário de Brasília)

