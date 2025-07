Real Madrid x Juventus, Borussia Dortmund x Monterrey: confira escalações e onde assistir

A- A+

Nesta terça-feira (1º) serão definidos os últimos dois classificados para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Em Miami, um confronto de gigantes europeus, entre Real Madrid-ESP e Juventus-ITA, às 16h. Mais tarde, às 22h, em Atlanta, o Borussia Dortmund-ALE enfrenta o Monterrey-MEX. Ambos os duelos fecham as oitavas de final.

Crescimento

Líder do Grupo H, o Real Madrid vem em crescimento na competição, após ter estreado com apenas um empate diante do Al-Hilal-ARA. As vitórias perante Pachuca-MEX e RB Salzburg-AUS foram conduzidas pelo talento de nomes como Vinícius Júnior, e Bellingham, além do jovem Gonzalo Garcia, que vem substituindo Mbappé.

Por falar no francês, Mbappé se recuperou de uma gastroenterite que o tirou de todos os jogos da primeira fase e voltou aos treinos. Ainda não se sabe, porém, se o técnico Xabi Alonso vai acionar o atacante no time titular ou se vai deixá-lo no banco de reservas. Já o brasileiro Endrick, recuperado de lesão, viajou aos Estados Unidos para se juntar ao elenco e pode pintar entre os relacionados.

No lado da Juventus, vice-líder do Grupo G, atrás do Manchester City-ING, a equipe comandada pelo técnico Igor Tudor pode ter mudanças na escalação. Khephren Thuram deve voltar ao meio-campo, enquanto Conceição, Kolo Muani e Kenan Yildiz vão compor o trio ofensivo. Com uma lesão capsuloligamentar de alto grau no tornozelo esquerdo, o lateral-esquerdo Savona está fora do Mundial.

Semelhança

Os zagueiros brasileiros Éder Militão e Bremer vivem a ansiedade de voltar aos gramados por Real Madrid e Juventus, respectivamente. Ambos tiveram a mesma lesão no joelho no ano passado e desde então estão em recuperação, ficando fora da fase final da temporada europeia anterior e das convocações da Seleção Brasileira. Os jogadores devem ser relacionados para o confronto que vale vaga nas quartas de final.

O ganhador do jogo entre Real Madrid e Juventus vai pegar nas quartas de final o vencedor de Borussia Dortmund-ALE e Monterrey-MEX, que se enfrentam mais tarde, às 22h, em Atlanta.

Os alemães chegam com favoritismo ao terminarem no topo do Grupo F, mas os mexicanos, em segundo no Grupo E, já conseguiram surpreender um europeu na competição ao empatar com a Internazionale-ITA.

As quartas de final da Copa do Mundo de Clubes serão disputadas sexta e sábado. As semifinais ocorrem nos dias 8 e 9 de julho, com a decisão acontecendo dia 13 do mesmo mês, em Nova Jersey.

Escalações de Real Madrid x Juventus



Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen e Fran García; Tchouaméni (Camavinga), Valverde e Bellingham; Rodrygo, Gonzalo García (Mbappé) e Vini Jr. Técnico: Xabi Alonso

Juventus: Di Gregorio; Alberto Costa, Kalulu, Kelly e Cambiaso; Thuram, McKeenie, Kostic e Koopmeiners; Weah, Kolo Muani e Yildiz. Técnico: Igor Tudor

Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), CazéTV (Youtube/Prime Video e Disney+), GE (site), Globoplay e DAZN (streaming)

Escalações de Borussia Dortmund x Monterrey

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Jobe Bellingham; Guirassy. Técnico: Niko Kovač.

Monterrey: Andrada; Ricardo Chávez, Medina, Sergio Ramos, Arteaga; Deossa, Jorge Rodriguez, Óliver Torres; Corona; Berterame, Alvarado. Técnico: Domènec Torrent.

Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV por assinatura), CazéTV (YouTube/Prime Video/Disney+), GE (site) e DAZN (streaming).

