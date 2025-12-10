A- A+

Champions League Real Madrid x Manchester City: onde assistir e escalações para a rodada final da Champions League Equipes se enfrentam no Santiago Bernabéu pela 6ª rodada da fase de grupos

Real Madrid e Manchester City entram em campo nesta quarta-feira, 10 de dezembro, às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela última rodada da fase de grupos da Champions League. O confronto reúne duas equipes com desfalques importantes, mas que devem manter suas bases titulares.

Real Madrid tenta confirmar desempenho em casa

O Real Madrid chega ao jogo com problemas defensivos. Éder Militão está fora por lesão no tendão, enquanto Dean Huijsen, David Alaba, Davi Carvajal e Ferland Mendy também desfalcam o time por questões musculares. Camavinga ainda é dúvida após desconforto físico no último compromisso. Mesmo assim, Xabi Alonso deve manter o trio ofensivo com Vinícius Júnior, Mbappé e Arda Güler.

Provável escalação do Real Madrid

Thibaut Courtois; Alvaro Carreras, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger e Federico Valverde; Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni e Dani Ceballos; Vinícius Júnior, Kylian Mbappé e Arda Güler.

Técnico: Xabi Alonso.

Desfalques

Éder Militão - lesão no tendão

Dean Huijsen - lesão muscular

Davi Carvajal - lesão no joelho

David Alaba - lesão muscular

Ferland Mendy - lesão muscular



Manchester City busca manter força ofensiva

O Manchester City também tem baixas confirmadas. John Stones está fora por nova lesão muscular, enquanto Mateo Kovacic trata problema no tornozelo e Rodri Hernández segue sem condições de jogo. A linha ofensiva, porém, permanece intacta, com Haaland, Foden, Doku e Bernardo Silva entre os titulares esperados.

Provável escalação do Manchester City

Gianluigi Donnarumma; Nico O’Reilly, Josko Gvardiol, Ruben Dias e Matheus Nunes; Bernardo Silva, Nico González e Tijjani Reijnders; Jeremy Doku, Erling Haaland e Phil Foden.

Técnico: Pep Guardiola.

Desfalques

John Stones - lesão muscular

Rodri Hernández - fora de forma

Mateo Kovacic - lesão no tornozelo

SERVIÇO

Real Madrid x Manchester City

Competição: Champions League - 6ª rodada

Data: Quarta-feira, 10 de dezembro

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Santiago Bernabéu, Madri

Onde assistir

TV fechada: TNT

Streaming: HBO Max

