Champions League

Real Madrid x Manchester City: onde assistir e escalações para a rodada final da Champions League

Equipes se enfrentam no Santiago Bernabéu pela 6ª rodada da fase de grupos

Equipes se enfrentam pela última rodada da fase de grupos da Champions LeagueEquipes se enfrentam pela última rodada da fase de grupos da Champions League - Foto: Arte/Estadão

Real Madrid e Manchester City entram em campo nesta quarta-feira, 10 de dezembro, às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela última rodada da fase de grupos da Champions League. O confronto reúne duas equipes com desfalques importantes, mas que devem manter suas bases titulares.

Real Madrid tenta confirmar desempenho em casa

O Real Madrid chega ao jogo com problemas defensivos. Éder Militão está fora por lesão no tendão, enquanto Dean Huijsen, David Alaba, Davi Carvajal e Ferland Mendy também desfalcam o time por questões musculares. Camavinga ainda é dúvida após desconforto físico no último compromisso. Mesmo assim, Xabi Alonso deve manter o trio ofensivo com Vinícius Júnior, Mbappé e Arda Güler.

Provável escalação do Real Madrid

Thibaut Courtois; Alvaro Carreras, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger e Federico Valverde; Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni e Dani Ceballos; Vinícius Júnior, Kylian Mbappé e Arda Güler.
Técnico: Xabi Alonso.

Desfalques

Éder Militão - lesão no tendão
Dean Huijsen - lesão muscular
Davi Carvajal - lesão no joelho
David Alaba - lesão muscular
Ferland Mendy - lesão muscular

Manchester City busca manter força ofensiva

O Manchester City também tem baixas confirmadas. John Stones está fora por nova lesão muscular, enquanto Mateo Kovacic trata problema no tornozelo e Rodri Hernández segue sem condições de jogo. A linha ofensiva, porém, permanece intacta, com Haaland, Foden, Doku e Bernardo Silva entre os titulares esperados.

Provável escalação do Manchester City

Gianluigi Donnarumma; Nico O’Reilly, Josko Gvardiol, Ruben Dias e Matheus Nunes; Bernardo Silva, Nico González e Tijjani Reijnders; Jeremy Doku, Erling Haaland e Phil Foden.
Técnico: Pep Guardiola.

Desfalques

John Stones - lesão muscular
Rodri Hernández - fora de forma
Mateo Kovacic - lesão no tornozelo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIÇO

Real Madrid x Manchester City
Competição: Champions League - 6ª rodada
Data: Quarta-feira, 10 de dezembro
Horário: 17h (de Brasília)
Local: Santiago Bernabéu, Madri

Onde assistir

TV fechada: TNT
Streaming: HBO Max

