Real Madrid x Manchester City: onde assistir e escalações para a rodada final da Champions League
Equipes se enfrentam no Santiago Bernabéu pela 6ª rodada da fase de grupos
Real Madrid e Manchester City entram em campo nesta quarta-feira, 10 de dezembro, às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela última rodada da fase de grupos da Champions League. O confronto reúne duas equipes com desfalques importantes, mas que devem manter suas bases titulares.
Real Madrid tenta confirmar desempenho em casa
O Real Madrid chega ao jogo com problemas defensivos. Éder Militão está fora por lesão no tendão, enquanto Dean Huijsen, David Alaba, Davi Carvajal e Ferland Mendy também desfalcam o time por questões musculares. Camavinga ainda é dúvida após desconforto físico no último compromisso. Mesmo assim, Xabi Alonso deve manter o trio ofensivo com Vinícius Júnior, Mbappé e Arda Güler.
Provável escalação do Real Madrid
Thibaut Courtois; Alvaro Carreras, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger e Federico Valverde; Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni e Dani Ceballos; Vinícius Júnior, Kylian Mbappé e Arda Güler.
Técnico: Xabi Alonso.
Desfalques
Éder Militão - lesão no tendão
Dean Huijsen - lesão muscular
Davi Carvajal - lesão no joelho
David Alaba - lesão muscular
Ferland Mendy - lesão muscular
Manchester City busca manter força ofensiva
O Manchester City também tem baixas confirmadas. John Stones está fora por nova lesão muscular, enquanto Mateo Kovacic trata problema no tornozelo e Rodri Hernández segue sem condições de jogo. A linha ofensiva, porém, permanece intacta, com Haaland, Foden, Doku e Bernardo Silva entre os titulares esperados.
Provável escalação do Manchester City
Gianluigi Donnarumma; Nico O’Reilly, Josko Gvardiol, Ruben Dias e Matheus Nunes; Bernardo Silva, Nico González e Tijjani Reijnders; Jeremy Doku, Erling Haaland e Phil Foden.
Técnico: Pep Guardiola.
Desfalques
John Stones - lesão muscular
Rodri Hernández - fora de forma
Mateo Kovacic - lesão no tornozelo
SERVIÇO
Real Madrid x Manchester City
Competição: Champions League - 6ª rodada
Data: Quarta-feira, 10 de dezembro
Horário: 17h (de Brasília)
Local: Santiago Bernabéu, Madri
Onde assistir
TV fechada: TNT
Streaming: HBO Max