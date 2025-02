Real Madrid x Manchester City: veja onde assistir ao jogo da Champions desta quarta (19)

O playoff da Liga dos Campeões da Europa define, nesta quarta-feira (19), os últimos classificados para a fase de oitavas de final da competição. Quatro jogos movimentam o dia, com destaque para Real Madrid x Manchester City, que se enfrentam às 17h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, na Espanha.

Para o duelo desta quarta, os Merengues chegam em vantagem após derrotar os Citizens de virada por 3 a 2, fora de casa. Os gols dos espanhóis foram marcados por Mbappé, Brahim Díaz e Bellingham, enquanto Haaland descontou para os ingleses.

Agora, na volta, o Real Madrid depende apenas de um empate para avançar de fase. Já o Manchester City precisa vencer o confronto com pelo menos dois gols de diferença. Uma vitória dos Citizens por um gol leva a partida para a prorrogação.

Estrelas em ação

Real Madrid e Manchester City prometem colocar novamente um confronto entre estrelas. Pelo lado da constelação Merengue, o quarteto de ataque formado por Vinícius Júnior, Bellingham, Rodrygo e Mbappé é o grande destaque. Juntos, eles já marcaram 66 gols nesta temporada.

Já a constelação do City, apesar de viver uma temporada apagada, ainda tem nomes de peso. Haaland é o principal astro, artilheiro do time com 27 gols. Nomes como De Bruyne, Marmoush e o brasileiro Savinho também podem brilhar a qualquer momento e garantir uma classificação heroica para os ingleses.

