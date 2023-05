Real Madrid x Manchester City, Vini x Haaland; saiba onde assistir e provável escalação

A- A+

Nesta terça-feira (9) começam as semifinais da Champions League, a maior competição de clubes do mundo. Real Madrid, Manchester City, Milan e Inter de Milão estão na fase decisiva do torneio. Na terça, Real e City se enfrentam no Santiago Bernabéu, às 16h pelo jogo de ida.

Final antecipada?

De um lado o maior campeão da competição, 14 títulos. Do outro, um time muito bem treinado, mas quando chega em fases decisivas acaba não fazendo valer o poderio que tem no papel.

Campeão da Copa do Rei no último sábado (6), o Real Madrid tem uma grande moral quando o assunto é Liga dos Campeões. O clube merengue é o maior ganhador da competição com 14 títulos, sendo 5 deles nos últimos 10 anos, e está na busca do bicampeonato este ano. Com um elenco muito calejado em disputas desse porte, o Real mistura a experiência de seus veteranos (Luka Modric, Karim Benzema e Toni Kroos), com a juventude de seus principais expoentes nas últimas temporadas, os brasileiros Vini Jr. e Rodrygo, além de Éder Militão, peça fundamental no sistema defensivo dos merengues, mas infelizmente está suspenso e não joga o primeiro jogo.

Por outro lado, o City de Pep Guardiola - que está no comando dos Citizens desde a temporada 16-17 - é lider da Premier League - disputando ponto a ponto o títlulo com o Arsenal - busca o primeiro título da maior competição de clubes do mundo. Nos anos anteriores, o time da cidade de Manchester, foi eliminado nas semis da temporada passada pelo próprio Real Madrid. Já na temporada 21-22 ficou com o vice-campeonato perdendo a final para o Chelsea. O título está engasgado na garganta dos torcedores e de Pep Guardiola, mas pode ser soltado nesta temporada, isso porque uma peça fundamental chegou para entregar o que faltava ao City, Haaland. O noruegues é o grande expoente desse time do City, entregando muitos gols e muita confiança para todo o entorno dos citizens (torcedores, jogadores e comissão técnica).

Um confronto muito interessante entre Vini Jr e Haaland veremos nesta terça-feira (9). Lembrando que é apenas o primeiro de dois jogos.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

REAL MADRID | Técnico: Carlo Ancelotti

Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba e Camavinga; Kroos, Modric e Valverde; Rodrygo, Benzema e Vinícius Jr

Desfalques: Ferland Mendy (lesionado) e Éder Militão (suspenso)

MANCHESTER CITY | Técnico: Pep Guardiola

Ederson; Walker, Rúben Dias, Akanji e Stones; Rodri e Gundogan; Bernardo Silva, De Bruyne e Grealish; Haaland

Desfalques: Nathan Aké e Cole Palmer (lesionado)

ONDE ASSISTIR?

O jogo terá transmissão da TNT Sports e HBO Max.

Veja também

FUTEBOL E TECNOLOGIA Uefa assina acordo com Agencia Espacial Europeia para monitorar movimentos de torcidas