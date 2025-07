Real Madrid x Paris Saint-Germain: veja escalações, horário e onde assistir

A- A+

Paris Saint-Germain e Real Madrid disputam nesta quarta-feira (9), às 16h (de Brasília), em Nova Jersey, a semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Um encontro com zero surpresas. Afinal, quando o chaveamento foi definido, já se imaginava que franceses e espanhois seriam líderes de seus respectivos grupos, avançando no mata-mata até se encontrarem no duelo que antecede a decisão. Não houve zebras pelo caminho. Agora, duas das principais forças da Europa se encaram para saber quem vai brigar pela taça do torneio com o Chelsea, que eliminou o Fluminense.

PSG

Expulsos na partida contra o Bayern de Munique, pelas quartas de final, o lateral-esquerdo Lucas Hernández e o zagueiro Willian Pacho receberam da Fifa dois jogos de suspensão cada um. Ou seja, desfalcam os franceses perante o Real Madrid e, em caso de classificação, também ficam fora da final.

No lugar de Pacho, o brasileiro Beraldo pode formar a zaga com o compatriota Marquinhos. Hernández, por outro lado, já era reserva e o setor deve continuar ocupado por Nuno Mendes.

Na lateral direita, Hakimi vai reencontrar seu antigo clube. No histórico de embates contra o Real Madrid, o marroquino tem uma vitória e três derrotas em partidas disputas tanto pelo PSG quanto pela Internazionale, equipe em que estava antes de se transferir para Paris.



Real Madrid

Por falar em reencontro, o mais aguardado de todos é o do atacante Mbappé com o PSG. A antiga estrela do clube francês se transferiu na temporada passada ao Real Madrid em uma transação que terminou de forma conturbada.

Mbappé saiu do PSG alegando que o clube devia 55 milhões de euros (cerca de R$ 351 milhões) em salários não pagos. O jogador chegou a abrir um processo judicial citando assédio moral por suposto caso de "lofting". A palavra é usada na França para descrever uma prática que envolve isolar um jogador do elenco principal por motivos esportivos, administrativos ou disciplinares.

Porém, segundo uma fonte ligada ao jogador francês em contato com a agência de notícias Associated Press, o atleta desistiu recentemente do processo e iniciou uma fase de reconciliação com o PSG.

Voltando ao futebol, Mbappé não tem presença garantida no time titular. O jogador tem entrado no decorrer do jogos após se recuperar de uma gastroenterite. O posto de centroavante da equipe tem sido ocupado por Gonzalo García, um dos artilheiros do Mundial, com quatro gols.

Certo mesmo é o desfalque do zagueiro Huijsen, suspenso. Éder Militão, recuperado de lesão, Jacobo Ramón e Asencio são as opções para a vaga.

Provável escalação do Paris Saint-Germain: Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Rüdiger, Asencio, Tchouameni; Alexander-Arnold, Valverde, Arda Güler; Bellingham e Fran García; Gonzalo García e Vinícius Júnior. Técnico: Xabi Alonso

Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV por assinatura), CazéTV (gratuito no YouTube) e DAZN (streaming)

